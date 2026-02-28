'Vatrenom' je to osmi gol ove sezone u nizozemskoj ligi.
U SJAJNOJ FORMI
VIDEO Ivan Perišić s bijele točke zabio za vodstvo PSV-a protiv zadnje momčadi Eredivisie
U 25. kolu nizozemske Eredivisie fenjeraš Heracles dočekao je prvoplasirani PSV. Gosti su poveli već na samom početku utakmice u 9. minuti, a gol je zabio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.
U 9. minuti sudac je dosudio penal za gostujuću momčad nakon prekršaja nad Destom, a siguran izvođač je bio Perišić za 1-0. 'Vatrenom' je to osmi gol ove sezone u nizozemskoj ligi. Perišićev gol možete pogledati OVDJE.
Gosti su povećali vodstvo već tri minute kasnije, kada je u 12. minuti gol zabio Ismael Saibari.
PSV je uvjerljivo vodeća momčad nizozemske lige s 63 boda dok je Heracles na posljednjem mjestu s 17 bodova.
