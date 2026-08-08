VIDEO Ivan Perišić zaigrao na neuobičajenoj poziciji i asistirao

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić asistirao je u dresu nizozemskog PSV-a u sklopu prvog kola nizozemske Eredivisie. Aktualni prvak na otvaranju sezone remizirao je s Fortunom, a Hrvat je asistirao za izjednačenje.

Gosti su poveli u 42. minuti golom Romenyja, a izjednačio je Flamingo u 55. minuti. Perišić je izveo korner, a nakon njegova ubačaja Flamingo je pogodio za 1-1 na semaforu.

🦩 Ryan Flamingo revancheert zich, PSV is terug in de wedstrijd 🔙#psvfor pic.twitter.com/9JntFE2ROS — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2026

Zanimljivo, Perišić nije startao na poziciji lijevog krila što je za njega uobičajeno, nego se trener PSV-a Peter Bosz odlučio staviti Hrvata na desno krilo, uz Ricarda Pepija u vrhu napada i Rubena van Bommela lijevo. Mauro Júnior počeo je utakmicu kao desni bek.

Međutim, tijekom susreta Perišić se u određenim fazama spuštao potpuno na desnu stranu obrane i igrao kao desni bek. Dodajmo kako se u posljednje vrijeme sve više govori o Perišićevoj budućnosti u dresu nizozemskog prvaka. Sve glasnija su nagađanja kako bi se Hrvat po treći put u karijeri mogao vratiti u Inter.

Za konačnih 2-2 zabio je Michut u 92. minuti.