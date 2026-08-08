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SJAJNI 'VATRENI' U REMIJU

VIDEO Ivan Perišić zaigrao na neuobičajenoj poziciji i asistirao

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Ivan Perišić zaigrao na neuobičajenoj poziciji i asistirao
Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
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Perišić opet blista! Asistirao je iz kornera za PSV-ov povratak protiv Fortune, a Bosz ga je šokantno gurnuo na desno krilo

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Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić asistirao je u dresu nizozemskog PSV-a u sklopu prvog kola nizozemske Eredivisie. Aktualni prvak na otvaranju sezone remizirao je s Fortunom, a Hrvat je asistirao za izjednačenje. 

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Foto: Instagram

Gosti su poveli u 42. minuti golom Romenyja, a izjednačio je Flamingo u 55. minuti. Perišić je izveo korner, a nakon njegova ubačaja Flamingo je pogodio za 1-1 na semaforu. 

Zanimljivo, Perišić nije startao na poziciji lijevog krila što je za njega uobičajeno, nego se trener PSV-a Peter Bosz odlučio staviti Hrvata na desno krilo, uz Ricarda Pepija u vrhu napada i Rubena van Bommela lijevo. Mauro Júnior počeo je utakmicu kao desni bek.

Međutim, tijekom susreta Perišić se u određenim fazama spuštao potpuno na desnu stranu obrane i igrao kao desni bek. Dodajmo kako se u posljednje vrijeme sve više govori o Perišićevoj budućnosti u dresu nizozemskog prvaka. Sve glasnija su nagađanja kako bi se Hrvat po treći put u karijeri mogao vratiti u Inter.

Za konačnih 2-2 zabio je Michut u 92. minuti.

 

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