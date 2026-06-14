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NASTUPALA KAO DJ

VIDEO Ivana Knoll u 'vatrenom' izdanju zapalila atmosferu u LA-u. Nastupila na Fifa festivalu

Piše 24sata,
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VIDEO Ivana Knoll u 'vatrenom' izdanju zapalila atmosferu u LA-u. Nastupila na Fifa festivalu
Foto: Instagram

Ivana Knoll zapalila Los Angeles: na FIFA Fan Festivalu za Svjetsko prvenstvo 2026. priznala je da je zbog nastupa plakala od sreće

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Poznata hrvatska DJ-ica i model Ivana Knoll nalazi se u Americi gdje je još jednom zapalila atmosferu. Knoll je u nedjelju nastupila  na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu u sklopu Svjetskog prvenstva 2026.

Hrvatica se oglasila na društvenim mrežama uoči nastupa i poručila:

- Vidimo se danas na FIFA World Cupu u Los Angelesu - napisala je, a ranije nije skrivala koliko joj taj nastup znači u njezinoj glazbenoj karijeri. 

Plakala sam skoro cijelo jutro, a ja plačem jako rijetko. Možete zamisliti koliko je ovo veliko za mene. 

Podsjetimo, Knoll je postala poznata nakon prošlog Svjetskog prvenstva u Katru 2022. kada je svojim navijačkim izdanjima privukla pozornost svjetskih medija i stekla milijunsku publiku na društvenim mrežama. Nije propustila ni Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a u Los Angelesu joj je pripala čast biti dio FIFA Fan Festivala.

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