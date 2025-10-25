Obavijesti

VIDEO Ivanović zabio u golijadi, Benfica je razmontirala Aroucu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pedro Nunes

BENFICA - AROUCA 5-0 Jose Mourinho uveo je Franju Ivanovića u 77. minuti, a hrvatski reprezentativac zahvalio mu je zabivši treći gol u sezoni

Nogometaši Benfice ostvarili su uvjerljivu domaću pobjedu u devetom kolu portugalske Primeira lige, svladali su s 5-0 Aroucu.

Čak tri jedanaesterca dosuđena su za Benficu i domaćin je sva tri realizirao. Sve je okončano pogotkom hrvatskog reprezentativca Franje Ivanovića koji je s bijele točke za 5-0 pogodio u 92. minuti.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Prije njega dva jedanaesterca je realizirao Pavlidis, u 9. i 22. minuti, s tim da je grčki nogometaš bio strijelac i u 50. minuti. Još je jedan pogodak za Benficu postigao Otamendi u nadoknadi prvog poluvremena.

Ivanoviću je ovo bio treći ligaški pogodak ove sezone, a ove subote je u igru ušao u 77. minuti.

Benfica je trenutačno druga na ljestvici i ima 21 bod. Bod više ima vodeći Porto, ali i utakmicu manje.

