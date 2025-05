VIDEO Ivica Kostelić posjetio je zatvorenike u Glini: 'Barem je jednoga naveo na ispravniji put'

Nakon avantura i pustolovina ove zime, borbe za život u hladnom moru na granici Crne Gore i Albanije pa nerazjašnjenog sudjelovanja u lavini na skijanju s obitelji u Austriji, Ivica Kostelić (45) puni baterije u Hrvatskoj. Srijedu je iskoristio i za nesvakidašnji posjet i predavanje zatvorenicima u Glini.

Nekadašnji najbolji svjetski skijaš govorio je osuđenicima na Banovini o sportskom putu i avanturama kroz koje je prolazio proteklih godina, ali ih i motivirao da se nakon izdržavanja kazne vrate u društvo i ne ponavljaju iste greške. Za sve je zaslužan proslavljeni hrvatski boksač Stjepan Božić (50), koji je na društvenim mrežama podijelio nekoliko scena Ivičina posjeta.

"Motivacijsko predavanje i isto tako, motivirajuće poruke za što lakše izdržavanje kazne i bolju adaptaciju u društvo, nakon što se odsluži kazna. Na kraju, Ivica je dobio gromoglasan, dug pljesak koji mu je bio potvrda da je danas napravio nešto dobro i sigurno, barem jednu osobu naveo na teži, ali ispravniji put", napisao je Božić na Instagramu.

- Jako sam sretan da tamo (u Wengenu, op.a.) imam najviše pobjeda u povijesti Svjetskog kupa. Na to sam posebno ponosan i ta staza mi je donijela jako puno veselja - govori Ivica u priloženom videu.

Ivici je to već treći posjet zatvoru nakon Remetinca 2017. i Lepoglave 2023., gdje je bio sa sestrom Janicom (43). I tad ih je pozvao Stjepan Božić, koji godinama osuđenicima diljem zemlje omogućuje društvene tribine i dovodi poznate sportaše, glumce i pjevače. I sam je svojevremeno dobio poziv Marka Babića, heroja Trpinje, koji je odlazio u posjet prijateljima u zatvoru.

Foto: Instagram

- Prihvatio sam poziv i odradio tu tribinu, tad još kao aktivan i relativno popularan sportaš. Na tu priču zakačio sam se kad sam izlazio s prve tribine. Nakon što sam prošao četvera sigurnosna vrata i izašao, počeo sam razmišljati o tim ljudima i njihovu životu i o tome kako bih se ja osjećao da sam na njihovu mjestu - govorio je Božić za Večernji list.

Lepoglava, gdje je bio s bratom i sestrom Kostelić, dom je nekim od najokrutnijih ubojica u Hrvatskoj.

- Puno je ljudi koji su neke odluke donijeli u afektu, koji su učinili nešto u trenutku nepromišljenosti, a ima i tužnih spletova okolnosti. Paradoksalno je da sam se, kad sam izlazio, osjećao kao da sam napunio baterije. Teško mi je opisati, ali bilo je tako - kazao je Božić.

Znali su mu prilaziti i neki zatvorenici nakon što su odslužili kaznu.

- Zaustavio bi me na cesti netko meni nepoznat, a ja bih pomislio da je to netko tko me hoće gnjaviti. Čovjek bi mi rekao da je služio kaznu zatvora kad sam doveo tog i tog gosta i da mu je to puno značilo, zahvalio bi mi. U tim trenucima osjećaš se kao da ti je izašlo sunce. Kad osjetiš zahvalnost čovjeka koji je velik dio života proveo lišen slobode, taj je osjećaj neprocjenjiv - rekao je Božić.

Stjepan Božić prije 15. godina osvojio naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL