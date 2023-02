Janica i Ivica održali predavanje zatvorenicima u Lepoglavi. Za sve je kriv bivši hrvatski boksač

Nakon Zvonimira Bobana, Dina Rađe, Blanke Vlašić, Ace Petrovića, Marija Stanića, Gorana Vlaovića, između ostalih, u posjet zatvorenicima kaznionice u Lepoglave stiglo je još dvoje proslavljenih bivših sportaša, Janica (41) i Ivica Kostelić (43), piše Večernji list.

U goste ih je pozvao bivši hrvatski boksač Stjepan Božić (48), nekadašnji svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji po WBF-u. On redovito organizira društvene tribine i osuđenicima dovodi poznate sportaše, glumce i pjevače.

Sve je počelo kad ga je pokojni Marko Babić, heroj s Trpinjske ceste koji je odlazio u posjet prijateljima u zatvoru, pitao bi li išao s njim kao gost sportaš.

- Prihvatio sam poziv i odradio tu tribinu, tad još kao aktivan i relativno popularan sportaš. Na tu priču zakačio sam se kad sam izlazio s prve tribine. Nakon što sam prošao četvera sigurnosna vrata i izašao, počeo sam razmišljati o tim ljudima i njihovu životu i o tome kako bih se ja osjećao da sam na njihovu mjestu - govorio je Božić za Večernjak.

Lepoglava je dom nekim od najokrutnijih ubojica u Hrvatskoj.

- Puno je ljudi koji su neke odluke donijeli u afektu, koji su učinili nešto u trenutku nepromišljenosti, a ima i tužnih spletova okolnosti. Paradoksalno je da sam se, kad sam izlazio, osjećao kao da sam napunio baterije. Teško mi je opisati, ali bilo je tako - kazao je Božić.

Znali su mu prilaziti i neki zatvorenici nakon što su odslužili kaznu.

- Zaustavio bi me na cesti netko meni nepoznat, a ja bih pomislio da je to netko tko me hoće gnjaviti. Čovjek bi mi rekao da je služio kaznu zatvora kad sam doveo tog i tog gosta i da mu je to puno značilo, zahvalio bi mi. U tim trenucima osjećaš se kao da ti je izašlo sunce. Kad osjetiš zahvalnost čovjeka koji je velik dio života proveo lišen slobode, taj je osjećaj neprocjenjiv - rekao je Božić.

