UZ NEOBIČNU KARTAŠKU IGRU

VIDEO Iza kulisa Dinamova puta u Srbiju: Prazan aerodrom i cesta, rotirke i veliko osiguranje

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: gnk dinamo/youtube

Dinamov vlog otkriva kulise europskog putovanja u Srbiji, uz kartašku igre, policijsku pratnju i spektakularnu pobjedu 3-1 nad Maccabijem

Dinamo je objavio vlog s europskog gostovanja u Srbiji, gdje je momčad putovala na utakmicu protiv Maccabija iz Tel Aviva u Europskoj ligi, odigranu u Bačkoj Topoli, i pobijedila 3-1. Video donosi opuštenu atmosferu izvan terena, ali i niz zanimljivih detalja s puta, od kartaških dvoboja do zatvorenih prometnica.

Dinamo je do Srbije stigao čarter letom, sletjevši na beogradski aerodrom Nikola Tesla koji je u trenutku dolaska bio gotovo prazan. Igrači su se bez gužve prošetali kroz terminal, a snimke iz vloga dočaravaju tišinu jednog od najprometnijih aerodroma regije.

Nakon noći u hotelu na beogradskoj periferiji i aktivacije u dvorani, putovanje su nastavili autobusom sa srpskim registarskim oznakama, uz žestoku policijsku pratnju. Vlog prikazuje rotirke koja su osiguravala prolaz Dinamovoj delegaciji. Zbog sigurnosnih mjera, brza cesta do Bačke Topole bila je privremeno zatvorena za ostali promet, što je dodatno naglasilo ozbiljnost organizacije i važnost utakmice.

Tijekom putovanja, petorica igrača, Dion Drena Beljo, Luka Stojković, Niko Galešić, Gabriel Vidović i Robert Mudražija zaigrali su kartašku igru Wizard. Riječ je o strateškoj igri u kojoj se predviđa broj osvojenih ruku, a posebne karte poput čarobnjaka i šarlatana unose dodatnu neizvjesnost. Dinamovci su se pokazali kao ozbiljni kartaši, uz dozu natjecateljskog duha i smijeha.

Po povratku iz Srbije, Dinamovu ekspediciju na hrvatskoj granici dočekao je klupski autobus, čime su, uz tri boda u džepu, uspješno apsolvirali europsko putovanje. Vlog završava kadrovima s utakmice na praznoj TSC Areni i tri krasna gola "modrih".

