VIDEO: HULIGANI U AKCIJI

Dramatične scene u Kragujevcu. Izborili ostanak pa ih pretukli!?

Piše Josip Tolić,
Foto: Glas Šumadije/Facebook

Kaos u Kragujevcu! Huligani upali na teren i fizički napali igrače Radničkog nakon utakmice protiv Javora. Petorica afričkih igrača i Miloš Ristić pretrpjeli ozljede, ali uzvratili su udarce

Bizarne scene u srpskoj Superligi. Nakon što je Radnički u posljednjem kolu odigrao 2-2 protiv Javora u svom Kragujevcu i spasio se od ispadanja, umjesto slavlja ili barem pljeska nogometašima, totalni kaos. Domaći huligani upali su na teren, bacali baklje i krenuli mlatiti igrače!

Najlošije je prošao veznjak Miloš Ristić kojemu su rasjekli usnu i dobio je nekoliko direkta u lice, a stradali su i neki od petorice afričkih nogometaša koji za kruh zarađuju u Šumadiji. Nogometaši su se potom konsolidirali i uz pomoć članova stručnog stožera uzvratili udarce maskiranim huliganima, među kojima se istaknuo najiskusniji član svlačionice Milan Mitrović, a pomogli su im i navijači, javlja srpski Sportklub.

U niži rang će TSC iz Bačke Topole, gdje je Dinamo jesenas gostovao kod Maccabi Tel Aviva u Europskoj ligi, potom Javor, Spartak iz Subotice i Napredak.

