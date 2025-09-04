VIDEO Izbornik Argentine rasplakao novinara odgovorom na pitanje o oproštaju Messija

Argentina će u noći s četvrtka na petak (1.30 ujutro po hrvatskom vremenu) dočekati Venezuelu u 17. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. "Gaučosi" su osigurali plasman na SP, a ovo će Lionelu Messiju biti posljednja utakmica za reprezentaciju na domaćem tlu. Izbornik Lionel Scaloni emotivno je govorio o tome na press konferenciji.

- Dijeliti teren s njim, dodavati mu loptu i dijeliti sve to s njim bilo je nevjerojatno. Uzbudljivo je podijeliti osvajanje Svjetskog prvenstva s Leom. Ono što se dogodi sutra biće uzbudljivo. A ako mu je to zaista posljednja utakmica, pobrinut ćemo se da odigra još jednu utakmicu u našoj zemlji. I morate uživati u tome, kao što uvijek kažem - rekao je Scaloni, a ono što je uslijedilo nikog nije ostavilo ravnodušnim.

Naime, drugi novinar je izborniku Argentine krenuo postavljati pitanje, ali prvi novinar se rasplakao nakon odgovora Scalonija. Ukazao je na to izbornik svjetskog prvaka i kazao kako mu to nije bila namjera.

- Pružili ste mi najveću radost u životu... - rekao je kroz suze novinar Scaloniju nakon čega se i on rasplakao.