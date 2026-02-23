VIDEO Izgubio zube pa zabio za olimpijsko zlato! A zbog snimke cure Kanađanke izbio skandal

Američki hokejaš Jack Hughes (24) postao je heroj nacije u dramatičnom finalu Zimskih olimpijskih igara u Milanu. U napetoj utakmici protiv vječnih rivala, Kanade, Hughes je ostao bez dva zuba, no unatoč tome zabio je pobjednički zlatni gol u produžecima i donio SAD-u toliko željeno zlato. A za kanadske navijače, bolan poraz imao je dodatno gorak okus. Junak Amerike upravo je navodni dečko njihove pop zvijezde, Tate McRae, koja se i prije finala našla na udaru sunarodnjaka.

Zlatni gol unatoč krvavoj ozljedi

Ono što se dogodilo u finalu olimpijskog turnira djelovalo je kao scenarij iz filma. Snage su odmjerili vječni rivali, Kanada i SAD. Nakon izjednačene borbe, utakmica je otišla u produžetke. A onda, minutu i 41 sekundu nakon početka dodatnog vremena, na scenu stupa Jack Hughes. Zvijezda New Jersey Devilsa zabila je "zlatni gol" za pobjedu SAD-a 2-1, donijevši svojoj zemlji prvo olimpijsko zlato u muškom hokeju nakon legendarnog "Čuda na ledu" 1980. Da stvar bude dramatičnija, Hughes je pobjednički gol zabio unatoč tome što je ranije u utakmici ostao bez dva zuba nakon udarca palicom kanadskog igrača Sama Bennetta (29).

Djevojka "izdajica" i bijes nacije

Za kanadske navijače, činjenica da je junak Amerike upravo navodni dečko njihove pop zvijezde, Tate McRae (22), bila je sol na ranu. Bijes prema pjevačici tinjao je i prije samih Igara, kada se McRae, inače rođena u Calgaryju, pojavila u promotivnoj reklami američke televizijske kuće NBC.

U spotu je najavila odlazak u Milano kako bi "upoznala Tim SAD", ističući američke sportaše. Reakcija u Kanadi bila je žestoka. Društvene mreže preplavili su komentari razočaranih obožavatelja koji su je optužili za izdaju, a neki su je prozvali i "Traître McRae" (Izdajica McRae). Pjevačica je pokušala smiriti situaciju objavom fotografije iz djetinjstva s kanadskom zastavom, uz poruku da je "srcem i dušom uz Kanadu", no štetu je već učinila.

Ljubav koja ne poznaje granice

Glasine o vezi 24-godišnjeg Hughesa i Tate McRae kruže od studenog, kad su ih vidjeli zajedno na večeri u New Yorku. McRae je kasnije bila i na utakmici njegovih New Jersey Devilsa, a njezina sklonost hokejašima nije nepoznata, s obzirom na to da je prethodno bila u vezi s igračem Columbus Blue Jacketsa Coleom Sillingerom. Iako par nikada nije službeno potvrdio vezu, nakon što je Hughes srušio kanadske snove o zlatu, ljutiti kanadski fanovi preplavili su njezine društvene mrežama porukama, a neki su čak pozivali na bojkot njezine glazbe.