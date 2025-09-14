Obavijesti

Sport

Komentari 0
AUGSBURG IZGUBIO

VIDEO Jakić prisilno izašao iz igre. Pokazivao je na grlo...

Piše HINA, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Jakić prisilno izašao iz igre. Pokazivao je na grlo...
Foto: SportKlub/screenshot

Utakmica je bila prekinuta na nekoliko minuta dok je Hrvat primao pomoć liječnika, a pokazivao im je na područje vrata. Jakić je zatim izašao iz igre, a još nije jasno što mu je točno bio problem

Nogometaši St. Paulija svladali su na domaćem terenu u Hamburgu s 2-1 Augsburg u dvoboju trećeg kola njemačke Bundeslige.St. Pauliju je to bila druga pobjeda u novoj sezoni te se nalaze na visokom četvrtom mjestu ljestvice.

Ove su nedjelje do tri boda stigli nakon preokreta. Gosti iz Augsburga su poveli u 16. minuti golom Riedera, dok je na samom kraju prvog dijela izjednačio Hountondji, dobro reagiravši nakon što nije realizirao jedanaesterac. Gol vrijedan tri boda dao je Sinani u 77. minuti.

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić počeo je utakmicu za Augsburg, a zamijenjen je na samom kraju prvog poluvremena. Nije sasvom jasno što se dogodilo s "vatrenim", koji je krajem prvog poluvremena samo legao na travnjak.

Utakmica je bila prekinuta na nekoliko minuta dok je Hrvat primao pomoć liječnika, a pokazivao im je na područje vrata. Jakić je zatim izašao iz igre, a još nije jasno što mu je točno bio problem na utakmici. Situaciju možete vidjeti klikom OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam
LEGENDA HRVATSKOG SPORTA

VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam

Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo…
VIDEO Messi izveo panenku, Hrvat ga pročitao i ulovio 'živu' loptu! Pogledajte sjajnu obranu
KAHLINA BRILJIRA U SAD-U

VIDEO Messi izveo panenku, Hrvat ga pročitao i ulovio 'živu' loptu! Pogledajte sjajnu obranu

Podsjetimo, Kahlina je u SAD stigao u siječnju 2022. iz Ludogoreca za 1,11 milijuna eura, a prije toga je branio za Goricu i to 157 utakmica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025