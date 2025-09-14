VIDEO Jakić prisilno izašao iz igre. Pokazivao je na grlo...

Nogometaši St. Paulija svladali su na domaćem terenu u Hamburgu s 2-1 Augsburg u dvoboju trećeg kola njemačke Bundeslige.St. Pauliju je to bila druga pobjeda u novoj sezoni te se nalaze na visokom četvrtom mjestu ljestvice.

Ove su nedjelje do tri boda stigli nakon preokreta. Gosti iz Augsburga su poveli u 16. minuti golom Riedera, dok je na samom kraju prvog dijela izjednačio Hountondji, dobro reagiravši nakon što nije realizirao jedanaesterac. Gol vrijedan tri boda dao je Sinani u 77. minuti.

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić počeo je utakmicu za Augsburg, a zamijenjen je na samom kraju prvog poluvremena. Nije sasvom jasno što se dogodilo s "vatrenim", koji je krajem prvog poluvremena samo legao na travnjak.

Utakmica je bila prekinuta na nekoliko minuta dok je Hrvat primao pomoć liječnika, a pokazivao im je na područje vrata. Jakić je zatim izašao iz igre, a još nije jasno što mu je točno bio problem na utakmici. Situaciju možete vidjeti klikom OVDJE.