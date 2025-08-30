Obavijesti

GAĐAO POPUT NAPADAČA

VIDEO Rapsodija Jakića protiv Bayerna! Zabio gol i asistirao

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Hrvatski veznjak odlično je ušao u prostor i spremno dočekao ubačaj suigrača. Zatim je poentirao u stilu hladnokrvnog napadača i time smanjio zaostatak svoje momčadi

Aktualni njemački prvak Bayern osvojio je tri boda u drugom kolu Bundeslige. Minhenski velikan odmjerio je snage s Augsburgom, za kojeg je od prve minute nastupio i hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, a Bayern je slavio s 3-2.

Ipak, susret nije dobro započeo za domaćina. Bavarci su poveli preko Sergea Gnabryja u 28. minuti, a pred sam kraj prvog poluvremena mrežu je zatresao Luis Diaz, koji se ljetos pridružio Bayernu kao skupocjeno pojačanje iz Liverpoola.

Nakon samo tri minute drugog poluvremena Michael Olise zabio je treći gol Bayerna i sve je upućivalo prema tome da će momčad Vincenta Kompanyja ostvariti rutinsku pobjedu. Ipak, samo pet minuta kasnije, točnije u 53. minuti, prvi gol u sezoni zabio je Jakić.

Hrvatski veznjak odlično je ušao u prostor i spremno dočekao ubačaj suigrača. Zatim je poentirao u stilu hladnokrvnog napadača i time smanjio zaostatak svoje momčadi. Jakićev gol možete pogledati OVDJEAugsburg je u 76. smanjio na 3-2, a strijelac je bio Mert Komur, na asistenciju Jakića!

