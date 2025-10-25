Wolfsburg je u gostima pobijedio HSV 1-0, a Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav. Bio je vrlo dobar, otklonio sedam opasnosti, poslao dva ključna dodavanja, dobio 17 od 21 duela i pretrpio četiri prekršaja
VIDEO Jakićev Augsburg 'popio' doma šest golova od Leipziga! Vušković odličan u porazu HSV-a
Najveću pobjedu osmog kola Bundeslige ostvario je Leipzig koji je kod Augsburga slavio s čak 6-0. Sve je u Augsburgu bilo riješeno tijekom prvog poluvremena u kojem se čak četiri puta tresla domaća mreža.
Niz pogodaka krenuo je u 10. minuti, a prvi gol je zabio Diomande. Potom je u 18. Romulo Cardoso bio strijelac za 2-0, a Nusa u 22. za 3-0. Odlična predstava gostiju iz Leipziga u prvom dijelu zaokružena je pogotkom Baumgartnera u 38. minuti za 4-0.
Leipzigu četiri gola nisu bila dovoljna pa su u nastavku još poentirali Ouedraogo u 56. i Lukeba u 65. minuti za 6-0. Leipzig je drugi na ljestvici, prvi pratitelj vodećeg Bayerna. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je vratar Nediljko Labrović ponovno dvoboj odgledao s klupe za pričuve Augsburga.
Wolfsburg je u gostima pobijedio HSV 1-0, a Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav. Bio je vrlo dobar, otklonio sedam opasnosti, poslao dva ključna dodavanja, dobio 17 od 21 duela i pretrpio četiri prekršaja. Za "vukove" u igru nije ulazio Lovro Majer.
HSV je 13. momčad Bundeslige s osam bodova, isto koliko ima i 12. Wolfsburg.
