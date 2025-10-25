Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATI U BUNDESLIGI

VIDEO Jakićev Augsburg 'popio' doma šest golova od Leipziga! Vušković odličan u porazu HSV-a

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Jakićev Augsburg 'popio' doma šest golova od Leipziga! Vušković odličan u porazu HSV-a
2
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Wolfsburg je u gostima pobijedio HSV 1-0, a Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav. Bio je vrlo dobar, otklonio sedam opasnosti, poslao dva ključna dodavanja, dobio 17 od 21 duela i pretrpio četiri prekršaja

Najveću pobjedu osmog kola Bundeslige ostvario je Leipzig koji je kod Augsburga slavio s čak 6-0. Sve je u Augsburgu bilo riješeno tijekom prvog poluvremena u kojem se čak četiri puta tresla domaća mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stanišić zalio Xabija pivom 00:22
Stanišić zalio Xabija pivom | Video: Instagram/

Niz pogodaka krenuo je u 10. minuti, a prvi gol je zabio Diomande. Potom je u 18. Romulo Cardoso bio strijelac za 2-0, a Nusa u 22. za 3-0. Odlična predstava gostiju iz Leipziga u prvom dijelu zaokružena je pogotkom Baumgartnera u 38. minuti za 4-0.

Leipzigu četiri gola nisu bila dovoljna pa su u nastavku još poentirali Ouedraogo u 56. i Lukeba u 65. minuti za 6-0. Leipzig je drugi na ljestvici, prvi pratitelj vodećeg Bayerna. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je vratar Nediljko Labrović ponovno dvoboj odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Bundesliga - Bayern Munich v Hamburger SV
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Wolfsburg je u gostima pobijedio HSV 1-0, a Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav. Bio je vrlo dobar, otklonio sedam opasnosti, poslao dva ključna dodavanja, dobio 17 od 21 duela i pretrpio četiri prekršaja. Za "vukove" u igru nije ulazio Lovro Majer

Sažetke s obje utakmice pogledajte OVDJE

HSV je 13. momčad Bundeslige s osam bodova, isto koliko ima i 12. Wolfsburg. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025