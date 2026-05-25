VIDEO Jakirovićev as partija na krovu busa! Evo kako su igrači Hulla dočekani u svom gradu...

Grad Hull obojen je u narančastu i crnu dok tisuće navijača slave povratak svog nogometnog kluba u Premier ligu. Nakon dramatične pobjede od 1-0 protiv Middlesbrougha na Wembleyju, koju je osigurao Oli McBurnie kasnim pogotkom, momci Sergeja Jakirovića su u ponedjeljak dočekani na euforičnoj paradi, prvoj takvoj proslavi od sezone 2016./2017.

Proslava je službeno započela već u 14 sati na trgu Queen Victoria, gdje su se navijači zagrijavali uz glazbu spikera Stevea Jordana i DJ-a Eddieja Richardsa te snimke najvećih trenutaka sezone. Točno u 15 sati, igrači i stručni stožer krenuli su s MKM stadiona, a sama parada započela je deset minuta kasnije. Klub je objavio sjajan video heroja McBurnieja kako na krovu busa drži dimnu "bombu" u ustima i pleše! Momčad je kasnije stigla do Gradske vijećnice gdje je pozdravila okupljene.

Sergej Jakirović bio je vidno dirnut uspjehom koji je malo tko očekivao. Otkrio je i da su mu podršku uoči utakmice poslali bivši menadžeri kluba Phil Brown i Steve Bruce.

​- Da mi je netko na početku sezone, kada su nas vidjeli kao kandidate za ispadanje, rekao da ćemo biti u doigravanju, rekao bih mu da je lud. Ali ova grupa igrača je nevjerojatna, jako smo ponosni i zaslužili su sve ovo - izjavio je Jakirović.

Ponos nije krio ni čelnik gradskog vijeća, Mike Ross.

​- Klub, igrači i navijači pokazali su istinsku otpornost povezanu s našim gradom kako bi nadvladali izglede. Sada se mogu pripremiti za globalnu publiku koju Premier liga privlači da predstave sebe i Hull ostatku svijeta - poručio je.