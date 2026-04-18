VIDEO Jakirovićev Hull City bez pobjede četvrti dvoboj zaredom

Hull City i Birmingham odigrali su 1-1 u 43. kolu Championshipa, a momčad Sergeja Jakirovića ovim si je remijem zakomplicirala situaciju pred završnicu sezone.

Za 1-0 je zabio Gelhardt u 24. minuti, a konačan rezultat postavio je Iwata u 77. Golove pogledajte OVDJE

Momčad Sergeja Jakirovića u nizu je od četiri utakmice bez pobjede, nanizao je Hull tri remija i poraz u tom razdoblju. Posljednje slavlje pamte iz 21. ožujka i domaće utakmice protiv Sheffielda (3-1).

Još uvijek Hull drži šestu poziciju koja vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu sa 69 bodova, ali sedmi Wrexham (67 bodova) i osmi Derby (66) sve su bliže...