VIDEO Jakupović prekinuo post, pogledajte prvijenac u sezoni i šah-mat Osijeka u tri poteza

Nogometaši Osijeka stigli su u Veliku Goricu tražeći iskupljenje za poraz u prošlom kolu protiv Istre (2-1). U susretu 8. kola HNL-a igrači Simona Rožmana htjeli su svojem treneru dokazati da ih je prozivka nakon poraza u Puli dobro prodrmala. I jesu, Osječani su slavili 1-0 i skočili na šesto mjesto u prvenstvu.

'Bijelo-plavi' od početka sezone igraju dobro i stvaraju šanse, ali zaista je nevjerojatno što su sve bili u stanju promašiti. Jedan od igrača koji je kaskao bio je i Arnel Jakupović, stasiti napadač koji je protiv Gorice konačno postigao prvijenac ove sezone.

Ispucavanje Matijaša nije bilo dobro i Vrbančić je prvi stigao do lopte. Lijepo je proigrao Šopova koji se odlično snašao i u padu precizno proigrao Jakupovića u prostor.

Napadač Osijeka izbio je pred praznu mrežu i nije imao težak zadatak prekinuti post koji je trajao još od travnja i gola Hajduku u pobjedi 2-0. Bio je to, ujedno, i jedini gol na susretu.

