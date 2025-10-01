Obavijesti

URNEBESNA SCENA

VIDEO Jamie Carragher odrepao Oršićevu golčinu, Richards se valjao od smijeha! Pogledajte

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CBS Sports Golazo

Mislav Oršić zabio spektakularan gol za Pafos protiv Bayerna. Carragher repao, Richards i Henry u smijehu. Pogledajte urnebesne reakcije

Mislav Oršić još jednom je pokazao da ima top u nozi, i na velikoj sceni. U srijedu navečer, u drugom kolu Lige prvaka, hrvatski ofenzivac zabio je nevjerojatan gol protiv Bayerna u porazu njegova Pafosa 5-1 pred domaćom publikom.

U 45. minuti bivši dinamovac je presjekao dodavanje blizu centra, povukao loptu prema golu i s više od 20 metara precizno pogodio gornji desni kut. Taj je gol koji je odmah ušao u konkurenciju za najljepši u dosadašnjem dijelu natjecanja.

POGLEDAJTE GOL OD 0:18

No prava zabava počela je u studiju CBS Sports Golazo, gdje je Liverpoolova legenda Jamie Carragher pokušao repati inspiriran Oršićevim potezom:

- And it’s a goal from Oršić who wanted to scratch the itch of Pafos' first goal on the pitch.

Prijevod? Otprilike: "zabija Oršić koji se htio počešati, Pafosov prvi gol na terenu".

Micah Richards se nije mogao suzdržati od smijeha.

- Titi, uključi se - rekla je voditeljica Kate Scott.

- Tko, ja? Kakav gol - kratko je rekao Thierry Henry, prije nego što je i sam prasnuo u smijeh.

