VIDEO Je li Atletico ostao bez penala? Evo sporne situacije i komentar stručnjaka za Marcu

Nakon prvog poluvremena Atletico Madrid vodi 1-0 protiv Real Madrida na Santiago Bernabeuu. Pogodak za vodstvo dao je Lookman u 33. minuti susreta.

Sporna situacija dogodila se u devetoj minuti utakmice. Llorente je dobio povratnu loptu od Griezmanna i uputio udarac kojeg je Lunin obranio.

Desni bek Reala Carvajal uklizao je kako bi blokirao udarac Llorentea, ali nije uspio. Njegov klizeći start je pokupio Atleticovog veznjaka nakon kojeg mu je ukazana pomoć. Kontakta je bilo, a sudački stručnjak Alfonso Perez Burrull izjavio je da je glavni sudac na Madrileñu Jose Luis Munuera napravio propust.

- Njegov start na Llorentea bio je nepromišljen i dovoljan za penal, rekao je za Marcu.