VIDEO Je li Barcelona žestoko oštećena u polufinalu? Ovo je situacija uoči gola Intera za 3-3

Liga prvaka donosi emociju kakvu rijetko koje natjecanje može, a kroz koloplet su svoje navijače proveli igrači Intera koji su nakon senzacionalnog preokreta i 120 minuta bitke srušili Barcelonu (4-3) i ukupnim rezultatom 7-6 prošli u finale Lige prvaka.

Slavilo se na Giuseppe Meazzi dugo u noć jer teško je bilo slegnuti dojmove nakon ovakve drame. Inter je vodio 2-0 na poluvremenu, ali krajem utakmice bio je na koljenima. Barcelona je imala 3-2 i plasman u finale, Acerbi je spasio domaćina golom u 93. minuti kojim je izborio produžetke, a tamo je junak bio Frattesi koji je probio goste u 99. minuti i priuštio svom klubu priliku da osvoji prvi 'klempavi' trofej nakon 15 godina.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Naravno, nakon ovakvih utakmica, suci su često pod povećalom, a gubitnička strana njih vidi kao glavne krivce. Nije ništa drugačije niti ovaj put. Igrači Barcelone su nakon utakmice bili ogorčeni zbog nekih spornih odluka suca Szymona Marciniaka za kojeg smatraju da je dvojbene situacije sudio u korist Intera, a tu misle na nekoliko situacija koje su možda i prelomile utakmice.

Pa da krenemo od samog početka. Za goste je sporan penal s kraja prvog poluvremena iz kojeg je Hakan Calhanoglu zabio za 2-0 vodstvo Intera. Lautaro Martinez išao je sam na golmana Barcelone, no Pau Cubarsi ubacio se ispred njega i srušio ga.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Dok se kapetan Intera previjao po travnjaku, stoper Barcelone tvrdio je kako je dirao loptu. Ipak, poljski sudac otišao je pogledati snimku nakon reakcije iz VAR sobe i pokazao je na bijelu točku.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Katalonci su bili bijesni, a s njima zajedno i legendarni Arsene Wenger koji je u sklopu Fife zadužen za razvoj muškog i ženskog nogometa. On smatra kako to nije penal.

- Ja sam izričito protiv ovakvih penala. I jako sam protiv korištenja usporene snimke. U normalnom ritmu ovo je sjajna reakcija braniča i on je prvi na lopti. Pogledajte što radi Lautaro Martinez, naginje se prema njemu, traži jedanaesterac. Zna da neće zabiti jer osjeti Cubarsija pored sebe. On je prvi na lopti i to je za mene ono što se računa, ostalo radi Lautaro Martinez. Nije važno ima li kontakta, važno je tko igra loptom i tko prvi osvaja loptu - smatra Wenger.

Unatoč minusu od dva gola, Barcelona je uspjela preokrenuti i povesti 3-2 u 88. minuti. Bila je na korak od finala Lige prvaka, no Acerbi je zabio u 93. minuti. I gosti su nakon tog gola opet rigali vatru na suca, smatraju da je Poljak morao suditi prekršaj.

Igrač Barce Gerard Martin presjekao je jedno dodavanje, ali Denzel Dumfries ušao je u njega, snimka otkriva kako ga je udario po nozi i uzeo je loptu. Naravno, pitanje je koliki je bio intenzitet... Pao je Martin, očekivao je da će Marciniak suditi prekršaj, no on se nije oglasio. Dumfries je u nastavku akcije ubacio pred gol, a tamo je bio Acerbi koji je zabio za 3-3, opću ekstazu na Meazzi i donio produžetke svojoj momčadi koja je na koncu slavila 4-3.

Video pogledajte OVDJE

Naravno, izazvalo je ovo žestoke prosvjede kod gostiju koji smatraju da su žestoko oštećeni i da do produžetaka nije smjelo ni doći.