VIDEO Je li Barcelona oštećena za čisti penal? Sudački eksperti podijeljeni: 'Ovo je skandal!'

Prvu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka između Barcelone i Atlético Madrida na Camp Nouu, koju su gosti dobili 2-0, obilježila je i jedna od najbizarnijih sudačkih odluka sezone. U 54. minuti, pri rezultatu 1-0, branič Atlética Marc Pubill uzeo je loptu u ruke unutar vlastitog šesnaesterca, no rumunjski sudac István Kovács samo je odmahnuo rukom na prosvjede domaćih igrača.

Golman Atlética Juan Musso izveo je gol-aut kratkim dodavanjem za svog braniča. U trenutku zbunjenosti, Pubill se sagnuo i podigao loptu rukama, očito s namjerom da se izvođenje ponovi. Igrači Barcelone odmah su okružili suca Kovácsa tražeći najoštriju kaznu, no on je procijenio da prekršaja nije bilo jer lopta, prema njegovom tumačenju, još nije bila u igri. Odluka je izazvala bijes na tribinama i među stručnjacima, pogotovo jer je Barcelona od 44. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Paua Cubarsíja i tražila je priliku za povratak u utakmicu.

Podijeljena mišljenja stručnjaka

Bivši ugledni španjolski sudac Alfonso Pérez Burrull stao je u obranu rumunjskog kolege. U emisiji 'Marcador' na postaji Radio Marca, Burrull je ponudio drugačije viđenje.

​- Sudac je protumačio da lopta nije bila u igri. U blizini nije bilo protivnika, a primjena pravila svodi se na razumijevanje duha igre i pravednost - izjavio je Burrull.

Njegova teza svodi se na to da bi dosuđivanje penala u situaciji koja nije utjecala na igru i u kojoj nije bilo nikakve opasnosti za gol bilo prestrogo i protivno sportskoj logici.

S druge strane, sudački ekspert medijskih kuća Diario As i Cadena Ser, Eduardo Iturralde González, nije imao nimalo razumijevanja za Kovácsovu odluku.

​- Ovo je ogromna tehnička pogreška. Čisti penal. I onda se priča o španjolskim sucima. Ovo je skandal - grmio je Iturralde.

Prema Pravilima nogometne igre, lopta je u igri čim je izvedena i jasno se pomakne, što se u ovoj situaciji i dogodilo.

​- To je zaista, zaista velika tehnička pogreška. Jedna od najvećih u dugo vremena - dodao je.

Kontroverza je dobila na težini jer je Atlético kasnije zabio i drugi gol preko Alexandera Sørlotha u 70. minuti i tako stigao do velike prednosti uoči uzvrata u Madridu u utorak.