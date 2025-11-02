Podsjetimo, puno je prašine podigao i subotnji dvoboj Dinama i Rijeke u kojem je, prema mišljenju većine nogometne javnosti, Josip Mišić trebao biti isključen
VIDEO Je li Hodak trebao dobiti drugi žuti karton? Pogledajte
Hajduk gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a, a sadržajnom prvom poluvremenu nedostaju samo golovi. Ipak, o jednoj situaciji iz 43. minute još će se pričati...
Naime, Luka Hodak je već u 13. minuti dobio žuti karton zbog zakašnjelog starta na Mitroviću, a u 43. je nagazio na istog igrača na rubu aut linije. Ovog puta sudac Kolarić se nije oglasio, a s obzirom na to da je riječ o (eventualnom) drugom žutom kartonu, VAR soba se nije javiti.
Video sporne situacije pogledajte OVDJE
Podsjetimo, puno je prašine podigao i subotnji dvoboj Dinama i Rijeke u kojem je, prema mišljenju većine nogometne javnosti, Josip Mišić trebao biti isključen.
Utakmica je u tijeku...
