PROTIV SLAVENA

VIDEO Je li Hodak trebao dobiti drugi žuti karton? Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Podsjetimo, puno je prašine podigao i subotnji dvoboj Dinama i Rijeke u kojem je, prema mišljenju većine nogometne javnosti, Josip Mišić trebao biti isključen

Hajduk gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a, a sadržajnom prvom poluvremenu nedostaju samo golovi. Ipak, o jednoj situaciji iz 43. minute još će se pričati...

Naime, Luka Hodak je već u 13. minuti dobio žuti karton zbog zakašnjelog starta na Mitroviću, a u 43. je nagazio na istog igrača na rubu aut linije. Ovog puta sudac Kolarić se nije oglasio, a s obzirom na to da je riječ o (eventualnom) drugom žutom kartonu, VAR soba se nije javiti. 

Video sporne situacije pogledajte OVDJE

Podsjetimo, puno je prašine podigao i subotnji dvoboj Dinama i Rijeke u kojem je, prema mišljenju većine nogometne javnosti, Josip Mišić trebao biti isključen. 

Utakmica je u tijeku...

