VIDEO Je li Hodak trebao dobiti drugi žuti karton? Pogledajte

Hajduk gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a, a sadržajnom prvom poluvremenu nedostaju samo golovi. Ipak, o jednoj situaciji iz 43. minute još će se pričati...

Naime, Luka Hodak je već u 13. minuti dobio žuti karton zbog zakašnjelog starta na Mitroviću, a u 43. je nagazio na istog igrača na rubu aut linije. Ovog puta sudac Kolarić se nije oglasio, a s obzirom na to da je riječ o (eventualnom) drugom žutom kartonu, VAR soba se nije javiti.

Video sporne situacije pogledajte OVDJE

Podsjetimo, puno je prašine podigao i subotnji dvoboj Dinama i Rijeke u kojem je, prema mišljenju većine nogometne javnosti, Josip Mišić trebao biti isključen.

Utakmica je u tijeku...