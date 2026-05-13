VIDEO Je li Rijeka oštećena za penal na Fruku? Pogledajte

Fruk je pao u kaznenom prostoru nakon klizećeg starta Domingueza u 43. minuti. Bio je blizu sudac Erceg koji je odmah rukama odmahnuo i pokazao kako nema govora o penalu
U finalu Kupa između Dinama i Rijeke dogodila se i jedna sporna situacija. U 43. minuti Oreč je primio loptu na desnoj strani i potom bez ometanja u sredini kaznenog prostora pronašao usamljenog Fruka. Napadač Rijeke lijepo se oslobodio McKenne, koji mu je prvi prišao, a zatim je gurnuo loptu pokraj Domingueza.
Taman prije nego što je s otprilike 11 metara trebao pucati prema golu, Španjolac se ispružio i u posljednji trenutak klizećim startom omeo Fruka pri udarcu. Blizu situacije nalazio se i sudac Mateo Erceg, koji je odmah nakon Frukova pada pokazao da se igra nastavi i odmahnuo rukom.
Takva odluka nije najbolje sjela hrvatskom reprezentativcu, koji je ležeći na travnjaku gestikulirao rukama tražeći kazneni udarac. Lopta je na kraju završila u prvom korneru za Rijeku na utakmici, a nakon kratke i tihe VAR provjere Erceg je pokazao da se igra može nastaviti. Situaciju pogledajte OVDJE.
