Obavijesti

Sport

Komentari 6
ANKETA: GLASAJTE

VIDEO Je li Rijeka oštećena za penal na Fruku? Pogledajte

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Je li Rijeka oštećena za penal na Fruku? Pogledajte
Foto: MAXSport/screenshot

Fruk je pao u kaznenom prostoru nakon klizećeg starta Domingueza u 43. minuti. Bio je blizu sudac Erceg koji je odmah rukama odmahnuo i pokazao kako nema govora o penalu

Admiral

U finalu Kupa između Dinama i Rijeke dogodila se i jedna sporna situacija. U 43. minuti Oreč je primio loptu na desnoj strani i potom bez ometanja u sredini kaznenog prostora pronašao usamljenog Fruka. Napadač Rijeke lijepo se oslobodio McKenne, koji mu je prvi prišao, a zatim je gurnuo loptu pokraj Domingueza.

Taman prije nego što je s otprilike 11 metara trebao pucati prema golu, Španjolac se ispružio i u posljednji trenutak klizećim startom omeo Fruka pri udarcu. Blizu situacije nalazio se i sudac Mateo Erceg, koji je odmah nakon Frukova pada pokazao da se igra nastavi i odmahnuo rukom.

Je li Rijeka oštećena za penal na Fruku?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Takva odluka nije najbolje sjela hrvatskom reprezentativcu, koji je ležeći na travnjaku gestikulirao rukama tražeći kazneni udarac. Lopta je na kraju završila u prvom korneru za Rijeku na utakmici, a nakon kratke i tihe VAR provjere Erceg je pokazao da se igra može nastaviti. Situaciju pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'
NA PUTU ZA OSIJEK

FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'

Na naplatnoj postaji Zagreb-istok u srijedu poslijepodne nastala je kolona duga dva kilometara. Iz policije su poručili da nije došlo do sukoba, već je zastoj nastao zbog formiranja pratnje
GLEDAJ UŽIVO Dinamo - Rijeka 2-0: Zajc promašio veliki zicer
FINALE KUPA

GLEDAJ UŽIVO Dinamo - Rijeka 2-0: Zajc promašio veliki zicer

Dinamo je u dva navrata zatresao okvir gola Rijeke. Prvo je Stojković u 23. minuti silovitim udarcem pogodio stativu, a potom je krajem prvog poluvremena isto učinio i Vidović nakon što se namjestio na udarac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026