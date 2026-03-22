VIDEO Je li Valverde prestrogo dobio crveni protiv Atletica? Analitičar Marce: Ispravno je

Real Madrid je dočekao Atletico Madrid u 29. kolu La Lige na Santiago Bernabeuu, a o jednoj odluci suca pričat će se u idućim danima. Radi se o direktnom crvenom kartonom za Federica Valverdea u 77. minuti.

Realov kapetan isključen je zbog udaranja Alexa Baene po nogama s leđa, bez mogućnosti da igra s loptom. Crveni karton pogledajte OVDJE

Marcin analitičar Perez Burrull smatra je ispravna odluka suca Munuere Montera.

- Ispravno dosuđeno. To je udarac s leđa bez mogućnosti da igra s loptom - rekao je u analizi situacije.

Zanimljivo, Munuera Montero već ima iskustva s dijeljenjem crvenih kartona igračima Reala. Lani ga je dodijelio Judeu Bellinghamu protiv Osasune (1-1) i to zbog prigovora.