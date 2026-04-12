SAŽETAK HAJDUK - GORICA 1-0
VIDEO Jedan, ali vrijedan. Evo kako je Livaja donio tri boda
HAJDUK - GORICA 1-0: Nogometaši Hajduka upisali su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, na svom su Poljudu u susretu 29. kola HNL-a s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili Goricu. Jedini je gol zabio Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Hajduk je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više, ali i utakmicu manje
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.