Uslijedila je VAR provjera, no Leonu Bošnjaku nije donijela ništa dobro. Zdenko Lovrić ostao je pri odluci i isključio igrača Slavena koji je tek koji trenutak ranije ušao u igru
VIDEO Jedan od najluđih crvenih kartona u povijesti HNL-a! Ušao i nakon 17 sekundi - pocrvenio
Slaven Belupo je u 5. kolu HNL-a izvukao velika tri boda na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima. 'Farmaceuti' su uspjeli pobijediti 2-1 premda su Vukovarci bili puno bolja momčad i propisno se ispromašivali.
Slaven su do pobjede vodili Šuto i Mitrović dok je tek utješni gol za Vukovar dao Gonzalez, no susret će ostati upamćen po nevjerojatnom crvenom kartonu Leona Bošnjaka. U igru je ušao u 85. minuti, a samo 17 sekundi kasnije dobio je izravni crveni karton.
I to zbog vrlo neopreznog starta nad Marinom Piljem kojeg je klizećim uhvatio u "škare". Tek što je ušao, morao je na tuširanje jer mu je sudac Zdenko Lovrić za prekršaj pokazao izravni crveni karton.
Uslijedila je VAR provjera, no odluka je ostala i Slaven je kraj utakmice dočekao s deset igrača.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+