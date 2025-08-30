VIDEO Jedan od najluđih crvenih kartona u povijesti HNL-a! Ušao i nakon 17 sekundi - pocrvenio

Slaven Belupo je u 5. kolu HNL-a izvukao velika tri boda na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima. 'Farmaceuti' su uspjeli pobijediti 2-1 premda su Vukovarci bili puno bolja momčad i propisno se ispromašivali.

Slaven su do pobjede vodili Šuto i Mitrović dok je tek utješni gol za Vukovar dao Gonzalez, no susret će ostati upamćen po nevjerojatnom crvenom kartonu Leona Bošnjaka. U igru je ušao u 85. minuti, a samo 17 sekundi kasnije dobio je izravni crveni karton.

I to zbog vrlo neopreznog starta nad Marinom Piljem kojeg je klizećim uhvatio u "škare". Tek što je ušao, morao je na tuširanje jer mu je sudac Zdenko Lovrić za prekršaj pokazao izravni crveni karton.

Uslijedila je VAR provjera, no odluka je ostala i Slaven je kraj utakmice dočekao s deset igrača.