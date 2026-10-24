Obavijesti

Sport

Komentari 0
ANKETA: SPORNA SITUACIJA

VIDEO Jesu li Varaždinu smjeli poništiti gol? Pogledajte gužvu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Jesu li Varaždinu smjeli poništiti gol? Pogledajte gužvu
3
Foto: MAXSport/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

VAR drama u Varaždinu. Slaven Belupo slavio 2-1, a VAR poništio gol domaćima i izazvao bijes Šafarića u dramatičnoj završnici

Admiral

Utakmica Varaždina i Slaven Belupa (1-2) imala je vrlo kaotičnu i neizvjesnu završnicu, a sve je kulminiralo u 72. minuti, nakon što su gosti okrenuli zaostatak 1-0 u vodstvo 2-1. Glavnu ulogu imao je VAR.

David Puclin izveo je slobodnjak s lijeve strane, Sven Lesjak nije uspio zabiti s pet metara, pucao je ravno u Karla Sentića, a na odbijenu loptu natrčao je Luka Mamić i progurao je preko crte. Pa ni simpatičan pokušaj Japanca Itsukija Urate, da kao Luis Suarez na SP-u 2010. rukama iščupa loptu iz gola, nije prošao.

Foto: MAXSport/screenshot

Ipak, na scenu su tad stupili VAR suci Ante Čuljak i Ivan Vučković, koji su nekoliko minuta ranije označili kako Ilija Nestorovski za nekoliko centimetara nije bio u zaleđu u akciji za izjednačujući gol Koprivničana. Oni su nakon nekoliko minuta pregleda sugerirali glavnom sucu Anti Terziću kako je Valentin Akrap, koji nije dirao loptu, ali je bio u zaleđu u trenutku Lesjakova udarca, iz nedozvoljene situacije ometao Sentića. On je sam potom otišao na monitor i odlučio da je to bilo zaleđe.

Foto: MAXSport/screenshot

Je li i koliko igrač Varaždina ometao Slavenova golmana, procijenite sami. Trener domaćih Nikola Šafarić podivljao je na tu odluku i šutirao bočicu vode u trenerskom prostoru, ali nakon utakmice ipak nije kritizirao suđenje.

Je li gol Varaždina trebalo poništiti?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo ima sve teži zadatak da osigura nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk je nakon odličnog starta vrlo blizu da to napravi u Konferencijskoj
FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'
'NA SVE SAM PRISTALA'

FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'

Lamine Yamal je izazvao lavinu reakcija kada je u raskošnom stilu proslavio 18. rođendan uz luksuznu zabavu s pažljivo odabranim djevojkama, što je izazvalo kontroverze i zabrinutost za njegovo ponašanje
Strijelac prvog gola Vatrenima iz 1990.: Zabio sam Hrvatskoj i onda saznao da sam - Hrvat!
PONOSAN NA GOL I PORIJEKLO

Strijelac prvog gola Vatrenima iz 1990.: Zabio sam Hrvatskoj i onda saznao da sam - Hrvat!

Troy Dayak bio je strijelac za reprezentaciju SAD-a u prvoj povijesnoj utakmici Hrvatske. Nakon utakmice u Zagrebu dočekalo ga je nevjerojatno iznenađenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026