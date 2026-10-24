VIDEO Jesu li Varaždinu smjeli poništiti gol? Pogledajte gužvu

Utakmica Varaždina i Slaven Belupa (1-2) imala je vrlo kaotičnu i neizvjesnu završnicu, a sve je kulminiralo u 72. minuti, nakon što su gosti okrenuli zaostatak 1-0 u vodstvo 2-1. Glavnu ulogu imao je VAR.

David Puclin izveo je slobodnjak s lijeve strane, Sven Lesjak nije uspio zabiti s pet metara, pucao je ravno u Karla Sentića, a na odbijenu loptu natrčao je Luka Mamić i progurao je preko crte. Pa ni simpatičan pokušaj Japanca Itsukija Urate, da kao Luis Suarez na SP-u 2010. rukama iščupa loptu iz gola, nije prošao.

Foto: MAXSport/screenshot

Ipak, na scenu su tad stupili VAR suci Ante Čuljak i Ivan Vučković, koji su nekoliko minuta ranije označili kako Ilija Nestorovski za nekoliko centimetara nije bio u zaleđu u akciji za izjednačujući gol Koprivničana. Oni su nakon nekoliko minuta pregleda sugerirali glavnom sucu Anti Terziću kako je Valentin Akrap, koji nije dirao loptu, ali je bio u zaleđu u trenutku Lesjakova udarca, iz nedozvoljene situacije ometao Sentića. On je sam potom otišao na monitor i odlučio da je to bilo zaleđe.

Foto: MAXSport/screenshot

Je li i koliko igrač Varaždina ometao Slavenova golmana, procijenite sami. Trener domaćih Nikola Šafarić podivljao je na tu odluku i šutirao bočicu vode u trenerskom prostoru, ali nakon utakmice ipak nije kritizirao suđenje.