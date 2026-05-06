VIDEO Jeziva ozljeda u NBA-u: Igrač Lakersa vrištao od bolova, suparnici u šoku okretali glavu

Večer NBA doigravanja ponudila je dvije utakmice konferencijskih polufinala, no pobjede Oklahoma City Thundera i Detroit Pistonsa ostale su u sjeni stravične scene iz dvorane Paycom Center, gdje je krilni igrač Los Angeles Lakersa, Jarred Vanderbilt, doživio jednu od najgorih ozljeda sezone. Thunder je na kraju svladao Lakerse 108-90, dok su Pistonsi bili bolji od Cleveland Cavaliersa 111-101.

Užas se dogodio u drugoj četvrtini, kad je Vanderbilt u obrani pokušao blokirati zakucavanje centra Thundera, Cheta Holmgrena. U pokušaju je promašio loptu i svom snagom udario desnom rukom o rub table. Odmah je pao na parket, urlajući od bolova i držeći se za ruku, što je natjeralo suce da prekinu igru. Prizor je bio toliko mučan da su igrači s klupe Oklahoma Cityja, koji su imali najbolji pogled na situaciju, instinktivno okretali glave i skrivali pogled. Televizijske kamere uhvatile su njihove šokirane reakcije.

Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Alonzo Adams

​- Morao sam ga otići provjeriti jer je izgledalo loše. Glasno je vrištao, odmah se znalo da je nešto ozbiljno. Razočarani smo, to je jednostavno bizarna ozljeda - rekao je nakon utakmice trener Lakersa JJ Redick.

Kasniji izvještaji potvrdili su da se radi o potpunoj dislokaciji malog prsta, pri čemu je kost probila kožu, zbog čega je Vanderbilt nakon utakmice morao na šivanje.

​- On je čvrst kao stijena. Ako Vando trpi takve bolove, onda se stvarno nešto dogodilo - komentirao je suigrač LeBron James.

Vanderbilt je do ozljede na parketu proveo šest minuta, upisavši dva koša i jedan skok. Lakerse su u porazu predvodili LeBron s 27 koševa i Rui Hachimura s 18, no osjetio se izostanak Luke Dončića. Pobjedničku momčad predvodio je Chet Holmgren s 24 koša i 12 skokova.

U polufinalu Istočne konferencije, Detroit Pistonsi poveli su 1-0 u seriji protiv Cleveland Cavaliersa pobjedom 111-101. Domaćine su do pobjede vodili Cade Cunningham s 23 i Tobias Harris s 20 koševa. Kod Cavsa najefikasniji je bio Donovan Mitchell, koji je također ubacio 23 koša.