Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEVJEROJATNA FORMA

VIDEO Jokić ispisao povijest! Prvi je kojemu je ovo uspjelo

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Jokić ispisao povijest! Prvi je kojemu je ovo uspjelo
4
Foto: Ron Chenoy

Nikola Jokić je postao prvi igrač u povijesti s četiri uzastopne sezone u kojima je ostvario najmanje 25 triple-double učinaka. Jokić je u pobjedi Denvera ubacio 16 poena, uhvatio 12 skokova i podijelio 13 asistencija

Denver Nuggetsi su u noći na četvrtak deklasirali Houston Rocketse 129-93 u iznimno važnom okršaju Zapadne konferencije, no impresivna pobjeda ostala je u sjeni novog povijesnog pothvata Nikole Jokića. Srpski centar upisao je svoj 25. triple-double sezone i postavio novi rekord NBA lige. Jokić je postao prvi igrač u povijesti s četiri uzastopne sezone u kojima je ostvario najmanje 25 triple-double učinaka. Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

- Povijest za Jokića. U večerašnjoj pobjedi Nikola Jokić upisao je svoj 25. triple-double u sezoni. Sada ima četiri uzastopne sezone s 25 ili više triple-double učinaka i postao je prvi igrač u povijesti NBA lige koji je dosegnuo tu granicu - stoji u objavi NBA lige.

Jokić je u pobjedi Denvera ubacio 16 poena, uhvatio 12 skokova i podijelio 13 asistencija. Bio je relativno blizu i ‘quadruple-doublea’ jer je imao čak pet ukradenih lopti. Uz srpskog košarkaša, najefikasniji u dresu Denver Nuggetsa bio je Jamal Murray koji je ubacio 30 poena. Nuggetsi su ovom pobjedom došli na omjer 40-26 te su se poravnali s Houston Rocketsima po broju pobjeda, no teksaška momčad ima poraz manje 40-25.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju
PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026