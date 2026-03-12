VIDEO Jokić ispisao povijest! Prvi je kojemu je ovo uspjelo

Denver Nuggetsi su u noći na četvrtak deklasirali Houston Rocketse 129-93 u iznimno važnom okršaju Zapadne konferencije, no impresivna pobjeda ostala je u sjeni novog povijesnog pothvata Nikole Jokića. Srpski centar upisao je svoj 25. triple-double sezone i postavio novi rekord NBA lige. Jokić je postao prvi igrač u povijesti s četiri uzastopne sezone u kojima je ostvario najmanje 25 triple-double učinaka. Najbolje trenutke s utakmice možete pogledati OVDJE.

- Povijest za Jokića. U večerašnjoj pobjedi Nikola Jokić upisao je svoj 25. triple-double u sezoni. Sada ima četiri uzastopne sezone s 25 ili više triple-double učinaka i postao je prvi igrač u povijesti NBA lige koji je dosegnuo tu granicu - stoji u objavi NBA lige.

Jokić je u pobjedi Denvera ubacio 16 poena, uhvatio 12 skokova i podijelio 13 asistencija. Bio je relativno blizu i ‘quadruple-doublea’ jer je imao čak pet ukradenih lopti. Uz srpskog košarkaša, najefikasniji u dresu Denver Nuggetsa bio je Jamal Murray koji je ubacio 30 poena. Nuggetsi su ovom pobjedom došli na omjer 40-26 te su se poravnali s Houston Rocketsima po broju pobjeda, no teksaška momčad ima poraz manje 40-25.