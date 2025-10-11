VIDEO Jokićev brat pravomoćno osuđen za napad na utakmici

Brat srpskog košarkaša Nikole Jokića, Strahinja Jokić dobio je godinu dana uvjetne kazne za fizički napad koji se dogodio na utakmici Denver Nuggetsa i LA Lakersa prošle godine u Ball Areni, prenose američki mediji.

Strahinja Jokić došao je na utakmicu doigravanja Denver Nuggetsa, kluba za koji igra njegov brat, i započeo tučnjavu. U videu koji kruži društvenim mrežama vidi se da je Jokićev brat udario navijača na tribini. Situaciju je pokušalo smiriti više žena, a među njima je bila i supruga Nikole Jokića, Natalija.

Žrtva je zadobila "očite posjekotine i modrice" kod lijevog oka. Tvrdila je da napad nije imao poseban uzrok i da je imala potres mozga od posljedice udarca. Na kraju je podignula optužnicu, a Strahinja se pred sudom branio argumentom da je štitio starijeg muškarca.

Suđenje je završilo u petak pravomoćnom preusdom i sud je donio odluku o godinu dana uvjetne kazne. Proglašen je krivim za neovlašteni ulazak na privatni posjed i remećenje javnog reda i mira.

Nikola Jokić ima dva starija brata, Strahinju i Nemanju, a obojica imaju nasilnu prošlost. Braća su na jednoj utakmici Denvera provocirali poznatog glumca Jacka Nicholsona, a Strahinja je uhićen i zbog obiteljskog nasilja prije šest godina nakon što je navodno gušio ženu i priječio joj da nazove hitnu pomoć. Jokić se izjasnio krivim za prekršaj ometanja telefonske veze i teško kazneno djelo neovlaštenog ulaska, a ostale optužbe su odbačene.