VIDEO Jokićev brat pravomoćno osuđen za napad na utakmici

Foto: screenshot/X

Strahinja Jokić, brat Nikole Jokića, osuđen na godinu dana uvjetno zbog udaranja navijača na utakmici! Žrtva zadobila posjekotine i modrice

Brat srpskog košarkaša Nikole Jokića, Strahinja Jokić dobio je godinu dana uvjetne kazne za fizički napad koji se dogodio na utakmici Denver Nuggetsa i LA Lakersa prošle godine u Ball Areni, prenose američki mediji. 

Strahinja Jokić došao je na utakmicu doigravanja Denver Nuggetsa, kluba za koji igra njegov brat, i započeo tučnjavu. U videu koji kruži društvenim mrežama vidi se da je Jokićev brat udario navijača na tribini. Situaciju je pokušalo smiriti više žena, a među njima je bila i supruga Nikole Jokića, Natalija. 

Žrtva je zadobila "očite posjekotine i modrice" kod lijevog oka. Tvrdila je da napad nije imao poseban uzrok i da je imala potres mozga od posljedice udarca. Na kraju je podignula optužnicu, a Strahinja se pred sudom branio argumentom da je štitio starijeg muškarca. 

Suđenje je završilo u petak pravomoćnom preusdom i sud je donio odluku o godinu dana uvjetne kazne. Proglašen je krivim za neovlašteni ulazak na privatni posjed i remećenje javnog reda i mira. 

Nikola Jokić ima dva starija brata, Strahinju i Nemanju, a obojica imaju nasilnu prošlost. Braća su na jednoj utakmici Denvera provocirali poznatog glumca Jacka Nicholsona, a Strahinja je uhićen i zbog obiteljskog nasilja prije šest godina nakon što je navodno gušio ženu i priječio joj da nazove hitnu pomoć. Jokić se izjasnio krivim za prekršaj ometanja telefonske veze i teško kazneno djelo neovlaštenog ulaska, a ostale optužbe su odbačene.

