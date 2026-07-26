VIDEO Joshua jednim potezom oduševio u Džedi: Pozirao je s dvije zastave nakon pobjede

Bivši svjetski prvak teške kategorije u boksu Anthony Joshua priredio je pravi boksački spektakl u Saudijskoj Arabiji. U njegovoj povratničkoj borbi protiv Kristiana Prenge u Džedi, prvoj nakon teške nesreće u prosincu, Britanac je nakon preokreta uspio doći do pobjede.

Njegov suparnik albanski teškaš Prenga pružio je sjajan otpor i iznenadio ga odmah na početku borbe kada je Joshua prvi put srušen. Na kraju se Joshua vratio te je trideset sekundi prije kraja s nekoliko udaraca srušio Prengu, a sudac je prekinuo borbu koja je otišla na stranu Britanca.

Nakon meča, Joshua je jednim potezom oduševio sve prisutne u dvorani u Džedi. Dok je pozirao fotografima u jednom od kutova ringa, od gledatelja je zatražio albansku zastavu. Crveno-crnu zastavu prebacio je preko desne ruke, dok je na lijevoj držao britansku.

Sličnu gestu napravio je i prije početka borbe kada se tijekom službenog fotografiranja s Albancem prekrižio ruke i pokazao dvoglavog orla, simbolom Albanije.