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VIDEO Joshua jednim potezom oduševio u Džedi: Pozirao je s dvije zastave nakon pobjede

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Joshua jednim potezom oduševio u Džedi: Pozirao je s dvije zastave nakon pobjede
Foto: Screenshot X / DAZN Boxing
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Joshua u Džedi preokretom nokautirao Prengu, a publiku je raspametio potezom s albanskom zastavom

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Bivši svjetski prvak teške kategorije u boksu Anthony Joshua priredio je pravi boksački spektakl u Saudijskoj Arabiji. U njegovoj povratničkoj borbi protiv Kristiana Prenge u Džedi, prvoj nakon teške nesreće u prosincu, Britanac je nakon preokreta uspio doći do pobjede. 

Njegov suparnik albanski teškaš Prenga pružio je sjajan otpor i iznenadio ga odmah na početku borbe kada je Joshua prvi put srušen. Na kraju se Joshua vratio te je trideset sekundi prije kraja s nekoliko udaraca srušio Prengu, a sudac je prekinuo borbu koja je otišla na stranu Britanca. 

Nakon meča, Joshua je jednim potezom oduševio sve prisutne u dvorani u Džedi. Dok je pozirao fotografima u jednom od kutova ringa, od gledatelja je zatražio albansku zastavu. Crveno-crnu zastavu prebacio je preko desne ruke, dok je na lijevoj držao britansku.

Sličnu gestu napravio je i prije početka borbe kada se tijekom službenog fotografiranja s Albancem prekrižio ruke i pokazao dvoglavog orla, simbolom Albanije. 

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