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BOKSAČKI SPEKTAKL

VIDEO Joshua preživio čak dva rušenja pa na kraju slavio u povratničkom meču od tragedije

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Joshua preživio čak dva rušenja pa na kraju slavio u povratničkom meču od tragedije
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Foto: Ibraheem Abu Mustafa
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Joshua preživio dva nokdauna i brutalnim preokretom srušio Prengea u Džedi! Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove obitelji. Teško mi je i govoriti o tome. Bilo je bolno - rekao je nakon meča

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Anthony Joshua slavio je u povratničkom meču protiv Kristiana Prenge u Džedi. U napetoj borbi Joshua se čak dva puta vraćao nakon nokdauna. Bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije suočio se s jednom od najtežih prvih runda u karijere, a do pobjede je došao prekidom u drugoj rundi. 

Britancu je ovo bila prva borba nakon što je u prosincu doživjelo tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio dvojicu prijatelja. 

The Comeback - Anthony Joshua v Kristian Prenga
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

U prvoj rundi žestoko ga je uzdrmao snažan aperkat autsajdera Prenge, nakon čega je kasnije u istoj rundi ponovno završio na podu. Iako je Joshua na početku druge runde i dalje djelovao nestabilno, Prenga je iznenađujuće popustio pritisak i počeo boksati defenzivnije. Pola minute prije kraja runde, pripremio je napad prednjim direktom, a zatim plasirao razornu desnicu koja je prošla kroz obranu Albanca. Uslijedilo je još nekoliko udaraca nakon kojih se Prenga srušio uz konopce, a sudac je odmah prekinuo borbu.

- Ovdje se ne radi o snazi udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove obitelji. Teško mi je i govoriti o tome. Bilo je bolno. Oni su moja braća. Ne želim pričati o tome - emotivno se osvrnuo na nesreću iz prosinca nakon meča. 

Njegov sunarodnjak Tyson Fury nije se pojavio na meču, baš kao što je i najavljivao. 

- Poštujem sve što je napravio i postigao, ali mi smo borci i sada smo tu. Nadam se da će navijači uživati u spektaklu - izjavio je Joshua o meču s Furyjem za kojeg nije poznat ni datum ni lokacija.

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