VIDEO Joshua preživio čak dva rušenja pa na kraju slavio u povratničkom meču od tragedije

Anthony Joshua slavio je u povratničkom meču protiv Kristiana Prenge u Džedi. U napetoj borbi Joshua se čak dva puta vraćao nakon nokdauna. Bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije suočio se s jednom od najtežih prvih runda u karijere, a do pobjede je došao prekidom u drugoj rundi.

Britancu je ovo bila prva borba nakon što je u prosincu doživjelo tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio dvojicu prijatelja.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa

U prvoj rundi žestoko ga je uzdrmao snažan aperkat autsajdera Prenge, nakon čega je kasnije u istoj rundi ponovno završio na podu. Iako je Joshua na početku druge runde i dalje djelovao nestabilno, Prenga je iznenađujuće popustio pritisak i počeo boksati defenzivnije. Pola minute prije kraja runde, pripremio je napad prednjim direktom, a zatim plasirao razornu desnicu koja je prošla kroz obranu Albanca. Uslijedilo je još nekoliko udaraca nakon kojih se Prenga srušio uz konopce, a sudac je odmah prekinuo borbu.

The moment Anthony Joshua knocked out Kristian Prenga! 😳#JoshuaPrenga ▪️ pic.twitter.com/ozAV5r3wJI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026

- Ovdje se ne radi o snazi udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove obitelji. Teško mi je i govoriti o tome. Bilo je bolno. Oni su moja braća. Ne želim pričati o tome - emotivno se osvrnuo na nesreću iz prosinca nakon meča.

Njegov sunarodnjak Tyson Fury nije se pojavio na meču, baš kao što je i najavljivao.

- Poštujem sve što je napravio i postigao, ali mi smo borci i sada smo tu. Nadam se da će navijači uživati u spektaklu - izjavio je Joshua o meču s Furyjem za kojeg nije poznat ni datum ni lokacija.