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VIDEO Joško Gvardiol asistirao za vodstvo Cityja pa poništili gol, a onda se oglasio i VAR

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Joško Gvardiol asistirao za vodstvo Cityja pa poništili gol, a onda se oglasio i VAR
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Foto: Scott Heppell
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Gvardiol servirao Haalandu gol u derbiju Manchestera, a VAR potvrdio da je pogodak za City bio regularan

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U četvrtom kolu engleske Premier lige na rasporedu je Derbi Manchestera na Old Traffordu. Među prvih 11 u dresu Manchester Cityja našao se hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je asistirao Erling Haalandu za vodstvo 'građana' nad Manchester Unitedom. 

Momčad Enza Maresce ostala je s igračem manje jer je crveni karton u 23. minuti susreta zaradio Phil Foden nakon što je nakon duela gurnuo Brunu Fernandesa. Rezultat na poluvremenu je bio 0-0, a onda su u nastavku bolje otvorili igrači Cityja. 

Premier League - Manchester United v Manchester City
Foto: Jason Cairnduff

U 60. minuti za vodstvo je zabio Haaland, a asistirao mu je Joško Gvardiol koji je s lijeve strane kaznenog prostora ubacio s lijeve strane skroz na drugu stativu gdje je Norvežanin zabio. Međutim, sudac Michael Oliver dugo je pregledavao situaciju i moguće zaleđe. Situaciju pogledajte OVDJE.

Haaland je na prvu djelovao kao da je u zaleđu, zbog čega je gol poništen. Nakon aktivacije VAR-a, utvrđeno je da je gol regularan, a da je Haaland bio u dozvoljenoj poziciji. 

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