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VIDEO Kakav peh za 'vatrene': Ovako je zlatni džoker prevario Gvardiola i razveselio Portugal

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Kakav peh za 'vatrene': Ovako je zlatni džoker prevario Gvardiola i razveselio Portugal
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
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Šok u Torontu! Portugal je u 92. minuti slomio Hrvatsku za 2-1, a Gvardiolov kasni gol poništen je nakon VAR drame

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Zlatko Dalić uveo je u igru Joška Gvardiola umjesto Nikole Vlašića kako bi popunio mjesto lijevog beka i oslobodio mjesto raspoloženom Ivanu Perišiću naprijed, igrala se 92. minuta. Dvije minute poslije, nažalost, bljesnuo je portugalski centaršut koji je donio gol za preokret 2-1 i pobjedu nad Hrvatskom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu.

Rafael Leao je ubacio s lijeve strane, Goncalo Ramos se nekako ušuljao između Gvardiola i Marina Pongračića, nadskočio ih i glavom zakucao za 2-1, veliko veselje Portugala i šokantan oproštaj "vatrenih" od turnira. Goncalo se pokazao zlatnim džokerom s klupe Roberta Martineza jer je u igru ušao umjesto Joaa Cancela u 62. minuti.

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Foto: KEVIN SOUSA

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Baš je Gvardiol je u 103. minuti zabio za izjednačenje, ali nakon što je Igor Matanović, kako su procijenili iz VAR sobe, dirao loptu i tako je poslao prema asistentu Mariju Pašaliću koji se nalazio u zaleđu prije nego što ju je Gvardiol zakucao u mrežu. Dugo su vijećali u VAR sobi i odlučili da to nije gol, a Portugal je ubrzo počeo slaviti.

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Komentari 56
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