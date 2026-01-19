VIDEO Kako je Mamić prodavao Balabana: 'Vidio je da nešto nije dobro. A onda je ispalio...'

Bivši napadač "vatrenih" Boško Balaban (47) u razgovoru s novinarom Filipom Brkićem na Podcast Inkubatoru prisjetio se detalja svoje karijere, a u središtu priče našao se njegov senzacionalni transfer u Aston Villu 2001. godine. Otkrio je nevjerojatne detalje pregovora s Marseilleom, ulogu današnjeg bjegunca od hrvatskog pravosuđa i tadašnje alfe i omege u Dinamu Zdravka Mamića, koji mu je bio poput oca, ali i kako se san o igranju u Premier ligi pretvorio u noćnu moru zbog zakulisnih igara.

Transfer od 10 milijuna eura u moćnu Aston Villu

Početkom novog milenija, Balabanov prelazak iz Dinama u Aston Villu bio je jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatskog nogometa. Cijena od šest milijuna funti, što je tada vrijedilo gotovo 20 milijuna njemačkih maraka, odnosno današnjih desetak milijuna eura, odjeknula je Europom.

​- Danas da nekoga prodaš za deset milijuna eura, zvučalo bi jako, jako dobro. A to je bilo prije gotovo 25 godina, velika je inflacija danas - prisjetio se Balaban, ističući snagu tadašnje Aston Ville.

Klub iz Birminghama borio se za vrh Premier lige i u svojim je redovima imao istinske zvijezde. Balaban je stigao u svlačionicu u kojoj su sjedili igrači poput Mustaphe Hadjija, Diona Dublina, Paula Mersona i Davida Jamesa. Bio je to vrhunac karijere za napadača koji je samo godinu dana ranije stigao u Dinamo bez odštete.

Put od odbačenog talenta do zvijezde Dinama

Balaban je put do zvijezda započeo na pomalo nevjerojatan način. U Dinamo je 2000. stigao iz Rijeke za nula kuna jer mu je istekao ugovor. Kritizirao je tadašnju politiku matičnog kluba, koji, kako kaže, nije vjerovao vlastitoj djeci.

​- Rijeka je godinama bila tu gdje je jer nisu vjerovali svojoj djeci, nego su dovodili sa strane te neke poluigrače koji su prije dobivali šansu. Odradio sam ugovor do kraja, postao najbolji strijelac i za nula kuna prešao u Dinamo. Nitko nije mogao vjerovati da mi Rijeka nije htjela dati novi, pravi ugovor - objasnio je Balaban.

U Dinamu je eksplodirao. U napadu sa Tomom Šokotom i ostalima zabio je preko 20 golova u sezoni, postao reprezentativac i privukao pažnju velikih europskih klubova. Imao je ponude Marseillea i Seville, ali jedna priča posebno se ističe.

Mamićev šok u Marseilleu: 'Boško ne košta 10, nego 20 milijuna!'

Prije transfera u Aston Villu, sve je bilo praktički dogovoreno s francuskim velikanom Marseilleom. Balaban je već počeo planirati budućnost i, kako kroz smijeh priznaje, trošiti novac koji još nije ni zaradio.

​- Ja sam već u glavi i pola novca potrošio. Maštaš, riješio si probleme, novi auto... sve.

A onda je na scenu stupio Zdravko Mamić. Usred završnih pregovora, osjetio je da može izvući više i povukao je potez koji je sve ostavio u šoku.

​- Zdravko u jednom trenutku vidi da nešto nije dobro, vrti po glavi i kaže mi: "Ti meni vjeruješ?". Ja kažem da vjerujem. Okrenuo se prema Jošku Skoblaru koji je prevodio i rekao mu: "Daj reci ti gazdi Marseillea da Boško nije deset milijuna, nego je 20 milijuna!".

Reakcija je bila očekivana.

​- Frajer nas gleda kao da smo dva idiota, pita jesmo li normalni, digne se mrtav hladno i ode na avion koji ga je čekao. Transfer je propao, a ja pitam Zdravka: "Što ćemo sad? Nemamo ni za ručak platiti" - prisjetio se Balaban nevjerojatne anegdote.

Ipak, Mamićeva intuicija pokazala se ispravnom. Ubrzo je stigla još bolja ponuda Aston Ville, koju su prihvatili.

Kraj engleskog sna zbog smjene trenera

Balabanova priča u Engleskoj nije imala sretan kraj. Trener John Gregory, koji je inzistirao na njegovom dolasku, ubrzo je dobio otkaz zbog optužbi da je uzimao novac od transfera.

​- Samim time što su njega maknuli, sve se promijenilo. Došao je novi trener, a ja sam pozvan na razgovor u upravu, gdje su mi rekli da potražim novu sredinu zbog cijele situacije oko transfera. Tvoj trener zna o čemu se radi, rekli su mi - otkrio je Balaban.

Nakon desetak nastupa, priliku više nije dobivao. Poslali su ga da trenira s juniorima, što je za njega bilo ponižavajuće.

​- Mogao sam sjediti i uzimati novac, ali rekao sam 'ne'. Neće se nitko na meni iživljavati. Otišao sam na posudbu natrag u Dinamo.

Nakon povratka s posudbe, situacija se nije promijenila. Novi treneri, Graham Taylor i David O'Leary, nisu računali na njega, iako je O'Leary, kako tvrdi Balaban, bio oduševljen njegovim kvalitetama, ali vlasnik kluba nije dopustio njegov ostanak. Uslijedile su godine lutanja, od Seville do Empolija, gdje zbog pravila o strancima nije mogao biti registriran, što ga je natjeralo da podere ugovor. Tako je jedna velika karijera, koja je obećavala sam europski vrh, zbog igre sudbine i zakulisnih igara krenula u potpuno drugom smjeru.