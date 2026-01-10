Svetina opet progovorio o ručku s bjeguncem Mamićem: 'On je tamo bio par minuta i otišao...'

Veliku prašinu u hrvatskom nogometu podigao je satsanak glavnog tajnika HNS-a, Tomislava Svetine, i bjegunca od hrvatskog pravosuša te bivšeg šefa Dinama, Zdravka Mamića. Podsjetimo, oni su se prije tjedan dana susreli u restoranu Udovice u blizini Mostara. Kako su doznala 24sata, HNS je Svetini ponudio dvije opcije: da sam podnese ostavku, ili će biti sazvana sjednica na kojoj će mu biti uručen otkaz. Svetina je gostovao na HRT-u, u emisji Studio 4, i dao svoju verziju priče.

- Ja bih volio iskoristiti ovu priliku da možda dam jednu malo širu sliku cijelog tog događaja. Dakle, radilo se o dočeku nove godine u Dubrovniku gdje je bilo baš jedno široko veliko društvo, nas dvadesetak, između ostalog bio je tu i predsjednik Kustić, ljudi iz nogometa, van nogometa sa obiteljima - rekao je pa dodao:

- Onog trenutka kad smo mi krenuli prema Zagrebu, 2. siječnja, nas deset sa obiteljima i odlučili smo posjetiti svetište u Međugorju i nakon toga nešto pojesti. Jedan iz našeg društva je priložio te famozne "Udovice", mi smo došli tamo, dakle, ponavljam, nas deset sa obiteljima, ručali, završili ručak, glavno jelo i u tom trenutku pojavio se gospodin Mamić.

Svetina je naglasio kako se Mamić tu zadržao nekoliko minuta i vrlo brzo otišao.

- To je cijela priča, a stvara se jedna fama i histerija. Niti je bio dogovoren sastanak, još manje tajan, još manje konspirativan, zaboravljaju se činjenice... Hajmo difamirati Svetinu kao čovjeka, ajmo ga difamirati na poziciji koja se nalazi, stvorit ćemo pritisak prema Hrvatskom nogometnom savezu, poglavito prema predsjedniku Kustiću, da se onda nešto napravi. A ponavljam još jedan put. Dakle, niti je bilo dogovora, niti je bilo kakvog tajnog dogovora - rekao je pa nastavio:

- Potpuno je promašena teza da bilo kakav utjecaj gospodin Mamić ima u hrvatskom nogometu, tako da to što se pokušava plasirati kroz medije, ponavljamo još jedan put, radi se isključivo o potpuno pogrešnim tezama. Postoje objektivne činjenice i kriteriji kojima se to može utvrditi.

Govorio je i o odnosu s predsjednikom TajTHNS-a, Marijanom Kustićem.

- Činjenica da smo zajedno dočekali novu godinu, mislim da dovoljno govori o odnosima koji postoje. S nama su također bili drugi ljudi iz Izvršnog odbora. Mislim da to jedinstvo i zajedništvo koje krasi hrvatski nogomet je jedan od faktora onoga što smo pričali na početku kontinuiteta, uspjeha koji postoji. Dakle, nešto gdje svi držimo za isti štap i onda to na kraju donese rezultat - zaključio je.

