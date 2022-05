VIDEO Kako je ovo 'preživio'? Pogledajte makljažu na UFC-u

Ekvadorski MMA borac Marlon 'Chito' Vera (29, 19-7) slavio je protiv Amerikanca Roba Fonta (34, 19-6) u fantastičnoj borbi na UFC-ovoj priredbi u Apex Areni u Las Vegasu.

Font je u prvoj rundi zauzeo sredinu oktogona i konstantno pritiskao Veru, no na koncu je jedva 'preživio' ostatak borbe.

Čak je četiri puta Vera bio jako blizu završetka, ali Font je svaki put uspio 'preživjeti'. U drugoj rundi spasilo ga je zvono nakon čega je Amerikanac ponovno bio bolji u trećoj rundi da bi ga Vera pogodio koljenom uslijed čega su Fontu zaplesala koljena pa je kraj i te runde dočekao na pod.

A u četvrtoj rundi - najbolji potez večeri. Font je na trenutak spustio ruke, taman onoliko koliko je bilo potrebno Veri da ga pogodi zadnjim kružnim u bradu za još jednu uvjerljivu rundu. Bio je to pravi rat kojeg je Vera pokušao okončati novim high kickom tridesetak sekundi prije posljednjeg 'gonga', no Amerikanac je i to 'preživio' i na koncu upisao 'častan' poraz sudačkom odlukom.

Inače, na istoj su priredbi pobjede ostvarili Grant Dawson, Joanderson Brito i Andrej Arlovski.

