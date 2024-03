VIDEO Kako treniraju Zubčić, Zrinka i Leona: 'Odermatt? Netko ga treba skinuti s vrha'

Sezona Svjetskog skijaškog kupa na samom je kraju. Austrijsko zimovalište Saalbach, koje je smješteno u blizini Salzburga, bit će domaćin završnice natjecanja. Hrvatska reprezentacija u završnici će natjecanja imati četiri predstavnika, Filipa Zubčića, Samuela Kolegu, Zrinku Ljutić i Leonu Popović.

Zrinka Ljutić (20) završit će sezonu kao najbolja mlada skijašica na svijetu. Osvojila je tri postolja, od čega je svaki put bila na drugom mjestu. Uoči finala, senzacionalna Hrvatica nalazi se na 12. mjestu u ukupnom poretku s 560 bodova, dok je među slalomašicama šesta (321 bodova), a u veleslalomu deseta (239 bodova).

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić uoči finala u Saalbachu

Pokretanje videa... 04:36 Zrinka Ljutić u Saalbachu | Video: Croski

- Sretna sam, zadovoljna i ponosan na rad ove sezone. Kvalificirala sam se za finale, i to u dvije discipline, to me jako veseli. Na početku sezone sam skijala veleslalom sa startnim brojem 50, u zadnjoj sam utrci bila u prvoj jakosnoj skupini. S početku sam startala s brojem 50. U zadnjoj utrci sam bila u prvoj grupi - ponosno je komentirala Zrinka.

- Ljudi mi čestitaju, curama je drago, i drugim trenerima, serviserima, konkurenticama... Skupe se čestitke i lijepe riječi.

Zrinka: Prva pobjeda? Ja ju najviše želim

Najviša točka skijališta u Saalbachu nalazi se na nešto više od dvije tisuće metara, tako da je većina skijališta na prilično niskoj nadmorskoj visini. Ovog su tjedna temperature narasle, proljeće kuca na vrata...

- Ovdje nije toliko visoko, ali mislim da će za utrku staza biti spremnija nego sada. I prošle je sezone staza na finalu bila dosta mekša, kao i u Meribelu prije dvije godine. Ja sam pripremljena, trenirala sam za takve uvjete. U finalu se svašta može dogoditi, kraj je sezone, neke su cure umorne, a uvjeti su specifični. Na startu je samo 25 skijašica, nemam prognoze, ali znam da sam u formi, dobro se osjećam i želim to pokazati u utrci - odlučno je zaključila Zrinka.

Foto: STOYAN NENOV

Svima je jasno kako je Zrinka nadolazeća skijaška zvijezda. Sa svježe napunjenih 20 godina Zrinka već ima četiri osvojena postolja.

- Puno se priča o pobjedi i kada će ona doći. To nitko ne zna, ja mogu samo raditi i pristupati svakoj utrci hrabro i odlučno. Vidjet ćemo kada će to biti, Mene to ne opterećuje, imam osjećaj da najviše želim tu pobjedu od svih ljudi, mislim da je to dobar balans - zaključila je Zrinka.

Leona: Sezona za mene još nije gotova

Leona Popović ne ulazi u završnicu u najboljoj formi, ali upravo je to njezin adut.

- U Areu je na utrci prva vožnja bila tako-tako, druga je bila bolja, ulovila sam neki ritam i to će se prenijeti u Saalbachu. Dobro sam, i treninzi su prošli dobro. Proljetni su uvjeti u Saalbachu, definitivno, ali mislim da će sol odraditi posao, dobro je što nas je manje u finalu (samo 25 skijašica, op. a.), staza će dobro izdržati i bit će dobri uvjeti. Ova mi je utrka kao svaka druga, možda malo opuštenija atmosfera, nadam se da će to i dobro utjecati.

POGLEDAJTE VIDEO: Leona Popović uoči finala u Saalbachu

Pokretanje videa... 02:27 Leona Popović u Saalbachu | Video: Croski

Sezona za Leonu nije gotova nakon finala U Saalbachu.

- Sigurno ću još skijati, nadam se uloviti i neke veleslalome, za mene definitivno nije gotova sezona s ovim finalom. Želim odraditi još dobre utrke i fokusirati se na veleslalom kako bi iduće sezone tu možda dobila malo bolju priliku - otkrila je.

Zubo u velikoj borbi za drugo mjesto

Filip Zubčić u velikoj borbi za drugo mjesto u poretku veleslalomaša. Marco Odermatt već je osigurao mali kristalni globus s devet pobjeda u isto toliko utrka i 900 bodova. Zubčić je većinu sezone njegov najbliži pratitelj s 370 bodova, dok Loic Meillard ima samo dva boda manje od Hrvata.

Henrik Kristoffersen je četvrti u poretku veleslalomaša s 350 bodova, a Slovenac Žan Kranjec je peti s 347 bodova, a u utrci je završio iza Zubčića. Svi su oni prijetnja Zubčiću u borbi za drugo mjesto.

Foto: STOYAN NENOV

- Već je završnica sezone, kao i uvijek, sve je prošlo jako brzo. Ali treba do kraja odraditi sezonu kako spada. Nažalost, slalom ove sezone nisam odradio kako smo zamislili i kako sam skijao na početku. Čak sam mislio i da bi slalomska sezona mogla biti bolja, jer sam odlično, ali odlično skijao slalom cijeli pripremni period. Ali karte su se tako posložile, znam gdje sam pogriješio - komentirao je Zubo.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Zubčič uoči finala u Saalbachu

Pokretanje videa... 04:20 Filip Zubčić u Saalbachu | Video: Croski

- U subotu nas čeka totalno druga priča, došlo je jako toplo vrijeme, padat će i kiša, bit će zanimljiva utrka. Više volim ledenu podlogu i hladnu temperaturu, ali dobro znam skijati i na mekšim podlogama, mislim da mi čak i paše kiša jer će se sol bolje primiti i staza će biti brža. Bit će okej.

Zubčić: Volim te maratonske veleslalome!

Marco Odermatt već je standardni favorit za pobjedu.

- Odermatt je na nekakvom čudno visokom nivou. On je već 12 ili 13 veleslaloma pobijedio, dakle to je niz i iz lanjske sezone. Mislim da ga netko treba skinuti s tog vrha. Ali treba se skulirati i gledat svoj posao, dobro se pripremiti, i onda je sve moguće. Ja ću dati sve od sebe, kao i uvijek, ovo je dobra i dugačka staza, volim te maratonske veleslalome. Kad završi Svjetski kup idem na proljetne treninge