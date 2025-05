VIDEO Kane konačno proslavio trofej! Pogledajte feštu nakon što je Englez skinuo prokletstvo

Igrao je i izgubio finale Lige prvaka, dva puta finale engleskog Kupa i dva puta finale Europske lige. Harry Kaneu (31) trofeji su izmicali iz ruku kao da je "proklet", ali tom je crnom nizu konačno stao na kraj. Naime, prošlog je vikenda njegov Bayern matematički potvrdio titulu, čime je engleski kapetan konačno okusio slavu!

Podsjetimo, Kane je stigao u Bavarsku u transferu "teškom" oko 100 milijuna eura iz Tottenhama u ljeto 2023. godine. Čak 19 godina je proveo u Tottenhamu, s kojim je sanjao trofeje. Međutim, trofeji su ga zaobilazili širokim lukom u Engleskoj, a čak mu ni prva godina u Njemačkoj nije donijela uspjeh kojem se nadao, iako je Bayern u trenutku njegova dolaska osvojio 11 uzastopnih titula u Njemačkoj.

Foto: Jan Woitas/DPA

Međutim, 31-godišnji Kane u nedjelju je konačno zapjevao pobjedničku pjesmu na koju je čekao čak 694 utakmica i 15 godina karijere.

Na društvenim je mrežama objavio dijelić atmosfere s proslave Bayerna, a na snimci se može vidjeti kako uz suigrača Erica Diera, s kojim je igrao i za Tottenham, pjeva pjesmu "We Are The Champions" grupe Queen.

Iako zbog suspenzije Kane nije mogao pomoći Bavarcima u osvajanju titule u subotu, remi Bayera Leverkusena u nedjelju zajamčio je titulu momčadi Vincenta Companyja.

Kane je ove sezone zabio 24 gola uz sedam asistencija u Bundesligi, a kako stoje stvari, ovog će se ljeta boriti za drugi trofej u karijeri na Svjetskom klupskom prvenstvu. Njegov Bayern ispao je u osmini finala Kupa od trećeligaša Saarbruckena, a u Ligi prvaka od Intera.

Kaneov ugovor s Bayernom traje do ljeta 2027. godine.