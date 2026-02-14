VIDEO Kaos na curlingu na ZOI. Kanađanina optužili da vara: 'Možeš slobodno odj****ti'

Još jedna neobična situacija dogodila se na Zimskim olimpijskim igrama. Ovog puta riječ je o incidentu koji se dogodio na curling meču između Kanade i Švedske u petak. Kanađani su pobijedili 8-6, ali kontroverznih ispada koji su kasnije eskalirali u svađu nije nedostajalo, a mogla se čuti i koja psovka.

Naime, Šveđanin Oskar Eriksson više je puta optužio svog protivnika Marca Kennedyja za varanje, tvrdeći da je dvostruko dodirivao kamenje. U curlingu inače vrijedi pravilo da ako je osoba koja baca kamen prije linije za bacače kamena, to nije prekršaj. Međutim, ako se nalazi unutar te linije, onda se to smatra prekršajem.

Kennedy nije ostao ravnodušan na optužbe te nije skrivao bijes.

- Nisam to učinio niti jednom. Možeš slobodno od****ti - rekao je ljutito Kanađanin, a sve se moglo čuti u televizijskom prijenosu.

Foto: Issei Kato

Eriksson nije odustao od pritužbe i tvrdio je da će pokazati dokaze da je Kanađanin kršio pravila. Švedska se tijekom utakmice više puta žalila na navodne prekršaje, ali bezuspješno. Utakmica je morala biti prekinuta nakon završetka drugog enda jer su se obje momčadi žalile sucima.

Foto: Jennifer Lorenzini

- Pokazat ću vam video nakon utakmice. Pokazat ću vam video gdje je dva metra preko linije za hog - rekao je Eriksson.