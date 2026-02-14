Obavijesti

Sport

Komentari 2
SVE ZBOG KAMENA

VIDEO Kaos na curlingu na ZOI. Kanađanina optužili da vara: 'Možeš slobodno odj****ti'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kaos na curlingu na ZOI. Kanađanina optužili da vara: 'Možeš slobodno odj****ti'
4
Foto: Issei Kato

Naime, Šveđanin Oskar Eriksson više je puta optužio svog protivnika Marca Kennedyja za varanje, tvrdeći da je dvostruko dodirivao kamenje.

Admiral

Još jedna neobična situacija dogodila se na Zimskim olimpijskim igrama. Ovog puta riječ je o incidentu koji se dogodio na curling meču između Kanade i Švedske u petak. Kanađani su pobijedili 8-6, ali kontroverznih ispada koji su kasnije eskalirali u svađu nije nedostajalo, a mogla se čuti i koja psovka.

NIJE SVIMA BIO NESRETAN FOTO Petak 13. u Milanu: 'Bog četverostrukih skokova' doživio kolaps. Norvežani dominantni
FOTO Petak 13. u Milanu: 'Bog četverostrukih skokova' doživio kolaps. Norvežani dominantni

Naime, Šveđanin Oskar Eriksson više je puta optužio svog protivnika Marca Kennedyja za varanje, tvrdeći da je dvostruko dodirivao kamenje. U curlingu inače vrijedi pravilo da ako je osoba koja baca kamen prije linije za bacače kamena, to nije prekršaj. Međutim, ako se nalazi unutar te linije, onda se to smatra prekršajem. 

@tntsports "You can **** off" 💥 Things got a bit spicy in the Canada vs Sweden curling match 😬🔥 #milanocortina2026 #olympics #wintersports #curling ♬ original sound - TNT Sports

Kennedy nije ostao ravnodušan na optužbe te nije skrivao bijes. 

- Nisam to učinio niti jednom. Možeš slobodno od****ti - rekao je ljutito Kanađanin, a sve se moglo čuti u televizijskom prijenosu. 

Curling - Men's Round Robin Session 3 - Canada vs United States of America
Foto: Issei Kato

Eriksson nije odustao od pritužbe i tvrdio je da će pokazati dokaze da je Kanađanin kršio pravila. Švedska se tijekom utakmice više puta žalila na navodne prekršaje, ali bezuspješno. Utakmica je morala biti prekinuta nakon završetka drugog enda jer su se obje momčadi žalile sucima.

Curling - Men's Round Robin Session 4 - Canada vs Sweden
Foto: Jennifer Lorenzini

- Pokazat ću vam video nakon utakmice. Pokazat ću vam video gdje je dva metra preko linije za hog - rekao je Eriksson. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Sutkinja koju tijekom utakmice i zavode: Znam kako s Viniciusom
FOTO: OPASNA CARLA

Sutkinja koju tijekom utakmice i zavode: Znam kako s Viniciusom

Carla Garcia Alarcon (22) rodila se u Barceloni. Od malih nogu zaljubila se u nogomet, ali nije mogla tada ni pretpostaviti da će postati sutkinja. Sudi mlađe uzraste i niže španjolske lige
VIDEO Luka je i dalje 'brzi vlak' za obranu! Pogledajte kako je zabio za pobjedu Milana
KAKAV GOL

VIDEO Luka je i dalje 'brzi vlak' za obranu! Pogledajte kako je zabio za pobjedu Milana

PISA - MILAN 1-2 Luki Modriću je ovo drugi gol ove sezone u Serie A, a osim toga dodao je još i tri asistencije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026