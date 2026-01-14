Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAKON TRI MINUTE

VIDEO Kaos na susretu Bayerna. Evo zašto je došlo do prekida

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kaos na susretu Bayerna. Evo zašto je došlo do prekida
5
Foto: Thilo Schmuelgen

Dimna zavjesa prekinula utakmicu Kölna i Bayerna, no navijači nisu posustali. Köln poveo, ali Bayern izjednačio u posljednjim trenucima. Ludnica na terenu

Admiral

Scenarij koji je podsjetio na onaj Istre 1961 i Rijeke prošlog mjeseca dogodio se na utakmici Bundeslige između Kölna i Bayerna ovu srijedu. Igralo se svega tri minute, a onda je sudac morao zaustaviti dvoboj. Dimna zavjesa prekrila je teren RheinEnergieStadiona.

Video prekida pogledajte OVDJE.

Bundesliga - FC Cologne v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen
Bundesliga - FC Cologne v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen
Bundesliga - FC Cologne v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen
Bundesliga - FC Cologne v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen

Ipak, utakmica je nakon devet minuta nastavljena. Köln je na krilima glasnih navijača u završnici prvog poluvremena došao i do vodstva preko Litona Maine, a u petoj od 11 minuta nadoknade izjednačio je Serge Gnabry.

U drugom dijelu Bayern je dodao gas i pobijedio golovima Min-jae Kima (71.) i Lennarta Karla (84. minuta).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026