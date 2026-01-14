Dimna zavjesa prekinula utakmicu Kölna i Bayerna, no navijači nisu posustali. Köln poveo, ali Bayern izjednačio u posljednjim trenucima. Ludnica na terenu
NAKON TRI MINUTE
VIDEO Kaos na susretu Bayerna. Evo zašto je došlo do prekida
Scenarij koji je podsjetio na onaj Istre 1961 i Rijeke prošlog mjeseca dogodio se na utakmici Bundeslige između Kölna i Bayerna ovu srijedu. Igralo se svega tri minute, a onda je sudac morao zaustaviti dvoboj. Dimna zavjesa prekrila je teren RheinEnergieStadiona.
Video prekida pogledajte OVDJE.
Ipak, utakmica je nakon devet minuta nastavljena. Köln je na krilima glasnih navijača u završnici prvog poluvremena došao i do vodstva preko Litona Maine, a u petoj od 11 minuta nadoknade izjednačio je Serge Gnabry.
U drugom dijelu Bayern je dodao gas i pobijedio golovima Min-jae Kima (71.) i Lennarta Karla (84. minuta).
