VIDEO Kaos na susretu Bayerna. Evo zašto je došlo do prekida

Scenarij koji je podsjetio na onaj Istre 1961 i Rijeke prošlog mjeseca dogodio se na utakmici Bundeslige između Kölna i Bayerna ovu srijedu. Igralo se svega tri minute, a onda je sudac morao zaustaviti dvoboj. Dimna zavjesa prekrila je teren RheinEnergieStadiona.

Video prekida pogledajte OVDJE.

Foto: Thilo Schmuelgen

Foto: Thilo Schmuelgen

Foto: Thilo Schmuelgen

Foto: Thilo Schmuelgen

Ipak, utakmica je nakon devet minuta nastavljena. Köln je na krilima glasnih navijača u završnici prvog poluvremena došao i do vodstva preko Litona Maine, a u petoj od 11 minuta nadoknade izjednačio je Serge Gnabry.

U drugom dijelu Bayern je dodao gas i pobijedio golovima Min-jae Kima (71.) i Lennarta Karla (84. minuta).