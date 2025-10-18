Obavijesti

UTRKA U TEKSASU

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kaos u F1 sprintu! Vozači McLarena odustali zbog sudara na startu, 'poklon' Verstappenu
Foto: JAKUB PORZYCKI

Nevjerojatna drama na sprint utrci u Austinu! Verstappen zabljesnuo, McLareni ispali u prvom krugu, Alonso također odustao. Zahuktava se borba za prvaka

Nevjerojatna scena dogodila se na početku sprint utrke na Velikoj nagradi SAD-a, koja se održava na stazi kod Austina u Teksasu. Podsjetimo, ovo je jedna od šest utrka u sprint formatu u kalendaru Formule 1, koji broji ukupno 24 utrke. Sprint vikend čini samo jedan slobodan trening (umjesto tri), sprint kvalifikacije te sprint utrka, u kojoj bodove osvajaju vozači od osmog (jedan bod) do prvog (osam bodova) mjesta.

Aktualni svjetski prvak Max Verstappen bio je najbrži u sprint kvalifikacijama u petak i time iznenadio favorizirane vozače McLarena, koji su i glavni rivali za titulu. Nizozemac je dobro startao u sprint utrku i sačuvao vodstvo uoči prvog zavoja, Norris nije imao najbolji start, ali je zadržao unutarnju liniju uoči prvog zavoja.

To je natjeralo Piastrija na obrambeni potez, ali Australac i vodeći čovjek prvenstva pokušao je ranijim kočenjem ostvariti brži izlazak iz zavoja. To mu je, u načelu, i uspjelo, ali s obzirom na prepućenost staze u prvom zavoju utrke, taj potez nije prošao bez posljedica.

United States Grand Prix
Foto: JAKUB PORZYCKI

Australca je pogodio Nico Hulkenberg u Sauberu, koji se našao "u sendviču". Piastri se, spletom okolnosti, odbio u bolid momčadskog kolege, pa su tako oba vozača McLarena ispala iz sprint utrke u prvom krugu. U tom je incidentu debeli kraj izvukao i Fernando Alonso, koji je također odustao uz dva McLarena. Snimku starta pogledajte OVDJE.

Verstappen je maksimalno iskoristio odustajanje njegovih rivala. Odjurio je do pobjede i obranio vodstvo unatoč pokušaju Georgea Russella, koji je završio drugi, dok je Carlos Sainz nakon postoja u Azerbajdžanu osvojio i treće mjesto u sprintu.

United States Grand Prix
Foto: JOHN LOCHER

Dodajmo kako je Verstappen smanjio zaostatak za Piastrijem u prvenstvu vozača na 55 bodova. Kvalifikacije za utrku su u subotu u 23 sata, a utrka u nedjelju u 21 sat. 

