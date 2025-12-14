VIDEO Kaos u Italiji! Sukobili se navijači Genoe i Intera iz Milana

Genoa i Inter sastali su se u 15. kolu Serie A, ali uoči utakmice je izbio kaos ispred stadiona Luigi Ferraris. Došlo je do sukoba navijača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:27 Inter proslavio 20. naslov | Video: 24sata/reuters

Prema prvim izvješćima u tučnjavi su zapaljena tri automobila, kombi i skuter. U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca koji su prevezeni u bolnicu San Martino gdje im je pružena medicinska pomoć.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Utakmica je počela po rasporedu.