RUŽNE SCENE
VIDEO Kaos u Italiji! Sukobili se navijači Genoe i Intera iz Milana
Čitanje članka: 1 min
Genoa i Inter sastali su se u 15. kolu Serie A, ali uoči utakmice je izbio kaos ispred stadiona Luigi Ferraris. Došlo je do sukoba navijača.
Prema prvim izvješćima u tučnjavi su zapaljena tri automobila, kombi i skuter. U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca koji su prevezeni u bolnicu San Martino gdje im je pružena medicinska pomoć.
Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce.
Utakmica je počela po rasporedu.
