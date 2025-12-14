Obavijesti

RUŽNE SCENE

VIDEO Kaos u Italiji! Sukobili se navijači Genoe i Intera iz Milana

Piše Petar Božičević, HINA,
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce

Genoa i Inter sastali su se u 15. kolu Serie A, ali uoči utakmice je izbio kaos ispred stadiona Luigi Ferraris. Došlo je do sukoba navijača. 

Inter proslavio 20. naslov 02:27
Inter proslavio 20. naslov | Video: 24sata/reuters

Prema prvim izvješćima u tučnjavi su zapaljena tri automobila, kombi i skuter. U sukobima su ozlijeđena najmanje tri policajca koji su prevezeni u bolnicu San Martino gdje im je pružena medicinska pomoć.

Serie A - Genoa v Inter Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
Serie A - Genoa v Inter Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Policija i karabinjeri morali su ispaliti brojne suzavce kako bi razdvojili navijače koji su se međusobno sukobljavali bacajući petarde, dimne bombe i boce. 

Serie A - Genoa v Inter Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
Serie A - Genoa v Inter Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Utakmica je počela po rasporedu. 

