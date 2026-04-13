VIDEO Kaos u Kobiliću: Redari i vatrogasci tukli igrače gostiju!? Morali reagirati hitna i policija

Vatrogasac Kobilić i NK Gaj sastali su se u 14. kolu Druge ŽNL Zagrebačke - Istok, a utakmica je na kraju završila pobjedom 3-0 za domaće. Ipak, rezultat je ostao u sjeni nemilih događaja koji su se dogodili na travnjaku.

Kako navode iz Gaja, sudac utakmice je od početka odlukama i provokacijama izazivao sukob, a situacija je eskalirala u drugom poluvremenu kada je došlo do fizičkog sukoba. Čak su i redari, koji su trebali smirivati situaciju, sudjelovali u nasilju. NK Gaj se oglasio priopćenjem na Facebooku, prenosimo ga u cjelosti:

"Nogometni klub Gaj ovim putem najoštrije osuđuje nemile i nasilne scene koje su se dogodile na današnjoj utakmici u Kobiliću.

Umjesto sportskog nadmetanja, svjedočili smo scenama kojima nije mjesto nigdje, a kamoli na nogometnom terenu.

Sudac bez autoriteta i integriteta

Sve je započelo krajnje neprofesionalnim ponašanjem glavnog suca koji je, umjesto provođenja pravila, igračima upućivao psovke poput “odj*bi”, “odi u ku**c” te ih provocirao pitanjima hoće li da im počne dijeliti kartone. Vrhunac sramote je njegova izjava: “Moje je proljeće, ja od suđenja živim”, što jasno sugerira na sumnju u regularnost i prodaju utakmice

Kronologija nasilja na terenu

U drugom poluvremenu situacija je eskalirala u fizičke obračune:

• Brutalni start: Igrač domaćina br. 19 (Palison Tee Doe Wesseh) nakon prekršaja je namjerno, punim stopalom dok je naš igrač bio na podu, udario istoga u predio trtice.

• Napad "redara": Umjesto da smiruju tenzije, osobe u redarskim markerima su aktivno sudjelovale u tučnjavi i udarale igrače NK Gaja.

• Teške ozljede: Vratar domaćina, Roman Grabović, nasilnički je nasrnuo na našeg igrača zadavši mu ozljede glave zbog kojih je morala intervenirati Hitna pomoć.

Naš igrač je zadobio posjekotine na glavi i koljenu.

• Sramotan bijeg: Igrač domaćina br. 16, Luka Kirinić, otvorenim dlanom je udario našeg igrača nanijevši mu ozljede, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja.

Nulta tolerancija na nasilje

NK Gaj je klub nulte tolerancije na nasilje. Smatramo da je ovo golema sramota za niželigaški hrvatski nogomet. Kao dokaz prilažemo i video materijale koji jasno potkrepljuju ove navode. Ovakvi događaji se više ne smiju i neće ponavljati bez adekvatnih sankcija. Zahtijevamo hitnu reakciju nadležnih tijela i saveza kako bi se zaštitio integritet sporta i sigurnost igrača. Na kraju svega je intervenirala i Policija, radi ozbiljnih zadanih ozljeda nad igračem Gaj-a.

NK GAJ,

(Klub nulte tolerancije na nasilje)", napisali su.