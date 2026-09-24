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IGRAČI BURNO REAGIRALI

VIDEO Kaos u Ligi nacija! 'Oranju' poništili gol, Nijemci zabili dok je protivnik ležao

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Kaos u Ligi nacija! 'Oranju' poništili gol, Nijemci zabili dok je protivnik ležao
Foto: Sportklub
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Njemačka je šest minuta poslije mogla udvostručiti prednost, no Adeyemi je promašio zicer

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Nizozemska i Njemačka igraju prvi veliki derbi Lige nacija u Amsterdamu. "Oranje" pod vodstvom Xavija ugostio je Njemačku Jürgena Kloppa, a prvo poluvrijeme ponudilo je poništeni gol, kontroverzno vodstvo gostiju i nevjerojatan promašaj Karima Adeyemija.

Njemačka je bolje otvorila utakmicu, ali Nizozemska je prva zatresla mrežu. Nakon kornera u 13. minuti lopta je stigla do Virgila van Dijka, koji ju je pospremio iza Marca-Andréa ter Stegena. Slavlje domaćih nije dugo trajalo. Španjolski sudac nakon intervencije VAR-a poništio je gol jer je procijenio da je Brian Brobbey prije Van Dijkova udarca gurnuo njemačkog vratara. Poništeni gol pogledajte OVDJE.

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Nakon burnog početka utakmica se primirila, a Njemačka je povela u 32. minuti. Felix Nmecha pogodio je za 1-0, ali ni taj gol nije prošao bez kontroverzi. Brobbey je tijekom njemačkog napada ostao ležati na travnjaku, no gostujući nogometaši nisu izbacili loptu iz igre. Nastavili su akciju, a Nmecha ju je završio golom. Nakon toga izbila je gužva između igrača dviju reprezentacija, no sudac je priznao pogodak. Gol pogledajte OVDJE.

Njemačka je šest minuta poslije mogla udvostručiti prednost. Gosti su izveli odličan protunapad i potpuno izbacili nizozemskog vratara, a lopta je na otprilike 11 metara stigla do Adeyemija. Ovoljetno pojačanje Barcelone pred sobom je imalo praktički prazna vrata, ali uspjelo je poslati loptu preko gola i propustiti veliku priliku za 2-0. Promašaj pogledajte OVDJE.

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Komentari 4
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