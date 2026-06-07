VIDEO Kaos u Monaku! Charles Leclerc se slupao i prekinuo utrku: Neću odgovarati za ovo

Pravi kaos nastao je pred kraj Velike nagrade Monaka. Nakon što je četverostruki prvak Max Verstappen imao katastrofalan start te je završio utrku zbog tehničkih problema, a onda je također zbog tehničkih problema odustao i aktualni svjetski prvak Lando Norris.

Samo 18 krugova prije kraja, u 60. krugu Lance Stroll u Aston Martinu završio je u zaštitnoj ogradi koja je postavljena uz stazu te je izašlo virtualno sigurnosno vozilo. Svi bolidi vratili su se u boks, a onda je pet krugova kasnije utrka nastavljena. Međutim, to je vrlo kratko trajalo. Na praktički istom mjestu kao Stroll, u ogradi je završio i domaći predstavnik Charles Leclerc u Ferrariju.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

- Iskreno, neću snositi odgovornost za ovo! J**ene kočnice! - rekao je ljutito Leclerc nakon što se slupao.

Ranije je Monegažanin negodovao nakon što je Ferrari donio odluku da prepusti poziciju njegovom momčadskom kolegi Lewisu Hamiltonu, koji je morao odslužiti kaznu od pet sekundi zbog prebrze vožnje u boksu.

Leclerc je postao šesti vozač koji je odustao od utrke u Monte Carlu, pridruživši se Maxu Verstappenu, Valtteriju Bottasu, Oliveru Bearmanu, Landu Norrisu i Lanceu Strollu.