VIDEO Kaotični početak utrke u Japanu, Verstappen opet slavio!

Do prije nekoliko godina pitali smo se hoće li itko ikada zaustaviti nepobjedivog Lewisa Hamiltona. Odgovor na to pitanje dobili smo prije dvije godine kada je Max Verstappen osvojio prvu titulu pa postavio svima novi izazov. Hajde, samo me probajte zaustaviti.

Max Verstappen osvojio je VN Japana na legendarnoj Suzuki i došao do 13. pobjede u 16 utrka ove sezone. Verstappen je imao pole position, a najveće prijetnje preživio je na samom početku kada su ga žestoko pritisnuli Piestri i Norris. Nije znao koga blokirati, napala su ga obojica, ali uspio se obraniti i do kraja utrke zadržati čelnu poziciju.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Sami početak utrke obilježio je sudar u kojem je nastradao Valtteri Bottas nakon što je završio u sendviču između Estebana Ocona i Alexandera Albota. Letjeli su dijelovi po stazi, ali srećom, nije došlo do težih posljedica. Video pogledajte OVDJE

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Drugo mjesto osvojio je Lando Norris, a prvi put u karijeri je na postolje stao Oscar Piastri koji je osvojio treće mjesto.

Red Bull je već osigurao momčadski naslov, a vrlo blizu treće uzastopne titule je i Verstappen.