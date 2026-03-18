VIDEO Kasper Schmeichel pred ocem šokirao nogometni svijet: 'Sve je otišlo. Možda je to kraj'
Danski nogometni golman Kasper Schmeichel (39), u prisustvu oca i nogometne legende Petera (62), otkrio je poražavajuću vijest o teškoj ozljedi ramena koja bi mogla označiti prerani kraj njegove bogate karijere. Tijekom gostovanja u emisiji CBS Sports Golazo, u društvu Thierryja Henryja i Micaha Richardsa, golman Celtica s knedlom u grlu opisao je težinu situacije s kojom se suočava. Golman Celtica je detaljno opisao katastrofalno stanje ramena i naveo niz teških ozljeda koje zahtijevaju kompleksan medicinski zahvat i dugotrajan oporavak. Prema njegovim riječima, predstoje mu dvije operacije.
- U osnovi, potrgao sam biceps, rotatornu manšetu, iščašio rame i potrgao labrum. Sve je nekako otišlo. Da to prevedem na rječnik koji ljudi mogu razumjeti, to je kao da igrač u polju istovremeno potrga prednji križni ligament i Ahilovu tetivu - slikovito je objasnio Danac.
Prognoza je sumorna i otvara pitanje hoće li se ikada više moći vratiti profesionalnom nogometu.
- Izgleda da me čeka 10 do 12 mjeseci rehabilitacije. Ovo su bili čudni dani - dodao je.
'Nogometaš sam od dana kad sam se rodio'
Najteži dio razgovora uslijedio je kad je Schmeichel progovorio o mentalnoj borbi i strahu da je utakmica Europske lige protiv Stuttgarta, u kojoj se ozlijedio, možda bila i posljednja u njegovoj karijeri. S obzirom na to da bi se nakon oporavka vratio na teren s više od 40 godina, svjestan je da je povratak pod velikim upitnikom.
- Ne znate kako reagirati na ovakve vijesti jer sam potencijalno odigrao posljednju nogometnu utakmicu. A ja sam nogometaš od dana kad sam se rodio. Ta pomisao je... Da, poražavajuća. Jako, jako mi je teško to prihvatiti u ovom trenutku - priznao je.
Emocije su ga posebno preplavile dok je na terenu promatrao druge golmane kako se zagrijavaju, shvativši da je to ritual koji možda više nikada neće iskusiti.
- Bila je to teška noć. Gledao sam golmane kako se zagrijavaju i mislio kako to možda više nikada neću moći. Nogomet mi znači sve, to je bio cijeli moj život, cijeli moj identitet.
Peter Schmeichel jedva susprezao suze
Jednako teško kao i Kasperu bilo je i njegovu ocu, legendarnom Peteru Schmeichelu, koji je sjedio pored njega i slušao potresno svjedočanstvo. Vidno slomljen, progovorio je o tome koliko ga pogađa sinovljeva sudbina.
- Kasper je upotrijebio riječ "poražavajuće". Moj cijeli život, cijelu karijeru profesionalnog nogometaša bio sam uz njega. On je rođen na dan kad se klub u kojem sam se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. Uvijek je bio tu za mene, a ja sam pokušao učiniti isto za njega - rekao je stariji Schmeichel.
Prisjetio se i prijašnjih Kasperovih žrtvi, poput one kada je prije godinu dana branio za Dansku protiv Portugala sa slomljenim ramenom jer su sve izmjene bile iskorištene.
- Ne želim da njegova karijera završi s ovakvom ozljedom. Emocionalno, ovo će te pogoditi za nekoliko dana, kad pomisliš: 'Vau, Kasperova karijera bi mogla biti gotova zbog ovoga'. Koliko je to loše, završiti na takav način?
'Doktori su me pitali jesam li lud'
Unatoč crnim prognozama, Kasper je pokazao borbeni duh koji ga je krasio tijekom cijele karijere. Odrastao je, kaže, u "staroj školi", gdje se igralo unatoč bolovima. Slično je pokušao i ovaj put, zbog čega je zaradio i nevjericu liječnika.
- Iščašio sam rame prije otprilike šest tjedana, ali kao idiot sam samo razmišljao o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Morao sam biti tamo. Uzimao sam injekcije i tablete da umrtvim bol i pokušao izdržati. Konzultant me pitao jesam li dobro u glavi - otkrio je Kasper.
Podršku su mu pružili i Thierry Henry te Micah Richards, koji ga poznaje još iz akademije Manchester Cityja.
- Uvijek si bio borac, uvijek si se suočavao s konkurencijom. Imaš taj borbeni duh i profesionalizam da to napraviš - poručio mu je Richards.
Kasper je na kraju obećao da se neće predati.
- Slušajte, pokušat ću. Dat ću apsolutno sve od sebe da vidim mogu li se vratiti. Bio bi to vjerojatno jedan od najvećih pothvata u mojoj karijeri ako bih se ikada uspio vratiti nakon ovakve ozljede. Borit ću se.
