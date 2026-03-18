VIDEO Kasper Schmeichel pred ocem šokirao nogometni svijet: 'Sve je otišlo. Možda je to kraj'

Danski nogometni golman Kasper Schmeichel (39), u prisustvu oca i nogometne legende Petera (62), otkrio je poražavajuću vijest o teškoj ozljedi ramena koja bi mogla označiti prerani kraj njegove bogate karijere. Tijekom gostovanja u emisiji CBS Sports Golazo, u društvu Thierryja Henryja i Micaha Richardsa, golman Celtica s knedlom u grlu opisao je težinu situacije s kojom se suočava. Golman Celtica je detaljno opisao katastrofalno stanje ramena i naveo niz teških ozljeda koje zahtijevaju kompleksan medicinski zahvat i dugotrajan oporavak. Prema njegovim riječima, predstoje mu dvije operacije.

​- U osnovi, potrgao sam biceps, rotatornu manšetu, iščašio rame i potrgao labrum. Sve je nekako otišlo. Da to prevedem na rječnik koji ljudi mogu razumjeti, to je kao da igrač u polju istovremeno potrga prednji križni ligament i Ahilovu tetivu - slikovito je objasnio Danac.

Prognoza je sumorna i otvara pitanje hoće li se ikada više moći vratiti profesionalnom nogometu.

​- Izgleda da me čeka 10 do 12 mjeseci rehabilitacije. Ovo su bili čudni dani - dodao je.

'Nogometaš sam od dana kad sam se rodio'

Najteži dio razgovora uslijedio je kad je Schmeichel progovorio o mentalnoj borbi i strahu da je utakmica Europske lige protiv Stuttgarta, u kojoj se ozlijedio, možda bila i posljednja u njegovoj karijeri. S obzirom na to da bi se nakon oporavka vratio na teren s više od 40 godina, svjestan je da je povratak pod velikim upitnikom.

​- Ne znate kako reagirati na ovakve vijesti jer sam potencijalno odigrao posljednju nogometnu utakmicu. A ja sam nogometaš od dana kad sam se rodio. Ta pomisao je... Da, poražavajuća. Jako, jako mi je teško to prihvatiti u ovom trenutku - priznao je.

Emocije su ga posebno preplavile dok je na terenu promatrao druge golmane kako se zagrijavaju, shvativši da je to ritual koji možda više nikada neće iskusiti.

​- Bila je to teška noć. Gledao sam golmane kako se zagrijavaju i mislio kako to možda više nikada neću moći. Nogomet mi znači sve, to je bio cijeli moj život, cijeli moj identitet.

Nižnji Novgorod: Hrvatska i Danska u osmini finala na SP u Rusiji, gubitnik odlazi kući | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Peter Schmeichel jedva susprezao suze

Jednako teško kao i Kasperu bilo je i njegovu ocu, legendarnom Peteru Schmeichelu, koji je sjedio pored njega i slušao potresno svjedočanstvo. Vidno slomljen, progovorio je o tome koliko ga pogađa sinovljeva sudbina.

​- Kasper je upotrijebio riječ "poražavajuće". Moj cijeli život, cijelu karijeru profesionalnog nogometaša bio sam uz njega. On je rođen na dan kad se klub u kojem sam se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. Uvijek je bio tu za mene, a ja sam pokušao učiniti isto za njega - rekao je stariji Schmeichel.

Prisjetio se i prijašnjih Kasperovih žrtvi, poput one kada je prije godinu dana branio za Dansku protiv Portugala sa slomljenim ramenom jer su sve izmjene bile iskorištene.

​- Ne želim da njegova karijera završi s ovakvom ozljedom. Emocionalno, ovo će te pogoditi za nekoliko dana, kad pomisliš: 'Vau, Kasperova karijera bi mogla biti gotova zbog ovoga'. Koliko je to loše, završiti na takav način?

Peter Schmeichel komentirat će utakmicu Dinamo - Celtic u kojoj igra njegov sin Kasper | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Doktori su me pitali jesam li lud'

Unatoč crnim prognozama, Kasper je pokazao borbeni duh koji ga je krasio tijekom cijele karijere. Odrastao je, kaže, u "staroj školi", gdje se igralo unatoč bolovima. Slično je pokušao i ovaj put, zbog čega je zaradio i nevjericu liječnika.

​- Iščašio sam rame prije otprilike šest tjedana, ali kao idiot sam samo razmišljao o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Morao sam biti tamo. Uzimao sam injekcije i tablete da umrtvim bol i pokušao izdržati. Konzultant me pitao jesam li dobro u glavi - otkrio je Kasper.

Podršku su mu pružili i Thierry Henry te Micah Richards, koji ga poznaje još iz akademije Manchester Cityja.

​- Uvijek si bio borac, uvijek si se suočavao s konkurencijom. Imaš taj borbeni duh i profesionalizam da to napraviš - poručio mu je Richards.

Kasper je na kraju obećao da se neće predati.

​- Slušajte, pokušat ću. Dat ću apsolutno sve od sebe da vidim mogu li se vratiti. Bio bi to vjerojatno jedan od najvećih pothvata u mojoj karijeri ako bih se ikada uspio vratiti nakon ovakve ozljede. Borit ću se.