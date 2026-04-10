HAT-TRICK MALENA

VIDEO Katastrofa za Šempera i Pisu. Roma zabila tri komada

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
VIDEO Katastrofa za Šempera i Pisu. Roma zabila tri komada
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Roma dominirala: Malen razbio Pisu s hat-trickom! Hrvat Šemper nemoćan. Malenov 10. gol u 12 nastupa, prvi hat-trick u Serie A nakon 426 dana

Roma je na Olimpijskom stadionu pobijedila Pisu s 3-0 u prvoj utakmici 32. kola talijanske Serie A i povećala svoje izglede za plasman u Ligu prvaka, a sva tri pogotka postigao je nizozemski napadač Donyell Malen.

CALCIO - Serie A - AS Roma vs Pisa SC
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net

Prvi put je svladao hrvatskog vratara Adrijana Šempera već u 3. minuti, a to je ponovio u 43. i 52. minuti. Roma je s 57 bodova ostala na šestom mjestu, ali je bodovno izjednačena s Juventusom, uz utakmicu više, te jedan bod zaostaje za Comom. Pisa je s 18 bodova na samom dnu i sa sve manje izgleda da će izbjeći pobratak u Serie B.

Malen nastavlja briljirati otkako je stigao u Romu. U svom 12. nastupu u Serie A već je postigao deseti pogodak. Od njegova dolaska u klub, jedino je Harry Kane zabio više golova u ligama petice (11). Ujedno, ovo je bio prvi hat-trick u talijanskom prvenstvu nakon čak 14 mjeseci, odnosno 426 dana. Posljednji takav učinak ostvario je Matteo Retegui, koji je zabio četiri gola u uvjerljivoj pobjedi Atalante 5:0 protiv Verone.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
