VIDEO Katastrofa za Šempera i Pisu. Roma zabila tri komada

Roma je na Olimpijskom stadionu pobijedila Pisu s 3-0 u prvoj utakmici 32. kola talijanske Serie A i povećala svoje izglede za plasman u Ligu prvaka, a sva tri pogotka postigao je nizozemski napadač Donyell Malen.

Prvi put je svladao hrvatskog vratara Adrijana Šempera već u 3. minuti, a to je ponovio u 43. i 52. minuti. Roma je s 57 bodova ostala na šestom mjestu, ali je bodovno izjednačena s Juventusom, uz utakmicu više, te jedan bod zaostaje za Comom. Pisa je s 18 bodova na samom dnu i sa sve manje izgleda da će izbjeći pobratak u Serie B.