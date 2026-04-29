VIDEO Kažnjiva ruka ili ne? Evo što kažu stručnjaci o spornom penalu: 'Što je trebao učiniti?'

PSG je pobijedio Bayern 5-4 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka koja će se pamtiti kao klasik i jedna od najuzbudljivijih u povijesti natjecanja. Ipak, spektakl od devet golova i nevjerojatnih preokreta ostao je u sjeni jedne sudačke odluke koja je izazvala burne reakcije i postavila pitanje je li Bayern oštećen.

Utakmica je od početka imala visok ritam, a prva diskutabilna situacija bila je u 17. minuti, kod penala za Bayern. Luis Díaz srušen je u kaznenom prostoru, a Harry Kane je bio siguran s bijele točke. Iako se većina analitičara složila da je kontakt postojao, bilo je i onih koji su smatrali da je odluka prestroga i da je napadač Bayerna tražio kontakt.

Ključni trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Napadač PSG-a Ousmane Dembélé pokušao je centrirati, a lopta je pogodila braniča Bayerna Alphonsa Daviesa u ruku. Švicarski sudac Sandro Schärer prvo je odmahnuo rukom na proteste domaćih igrača, no nakon intervencije iz VAR sobe, gdje je sjedio Španjolac Carlos del Cerro Grande, otišao je pogledati snimku. Nakon nekoliko trenutaka promijenio je odluku i pokazao na bijelu točku.

"Odluka protiv duha igre"

Presuda je bila da je Davies namjernim pokretom lijeve ruke, odmičući je od tijela, neprirodno povećao svoju tjelesnu površinu. Iako se lopta prvo odbila od braničeva tijela, i sudac i VAR procijenili su da je to dovoljno za penal. Dembélé je bio siguran s bijele točke i donio PSG-u prednost od 3-2 na poluvremenu. Reakcije nakon utakmice bile su jednoglasne: odluka je u najmanju ruku prestroga.

​- Više nesretna odluka. Jednostavno nije u duhu igre. To je frustrirajuće, jer iza njega nije bilo protivničkog igrača koji bi mogao zabiti. Pravilo bi trebalo malo doraditi - izjavio je Bayernov veznjak Joshua Kimmich.

S njim se složio i trener Vincent Kompany, koji je zbog suspenzije utakmicu pratio s tribina.

​- Penal je bio vrlo diskutabilan. Koliko sam vidio, lopta je prvo pogodila tijelo, a tek onda ruku. To je nesumnjivo bio odlučujući trenutak utakmice - rekao je Kompany.

Engleski stručnjaci jednoglasni

Bivši elitni engleski sudac Andy Davies, sada stručni analitičar za ESPN, opisao je odluku kao "nevjerojatno grubu" prema Bayernu, istaknuvši da se takav penal u Premier ligi ne bi sudio. Sličnog su mišljenja bile i legende engleskog nogometa.

​- Kad vidite da se lopta odbije na njegovu ruku, za mene to ne bi smio biti penal. Ne slažem se s ovim, stvarno se ne slažem. Što je trebao učiniti? - zapitao se Alan Shearer tijekom prijenosa.

Iako je Bayern uspio pokazati karakter i vratiti se s 5-2 na konačnih 5-4, gorak okus zbog spornog penala ostaje. Bavarci će tražiti iskupljenje u uzvratnoj utakmici u Münchenu, no pitanje interpretacije pravila o igranju rukom ponovno je postalo glavna tema u europskom nogometu.

*uz korištenje AI-ja