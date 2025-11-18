VIDEO Khabib: Ti bi bio mafijaš? Ja sam kao mali gledao Šukera

Khabib Nurmagomedov, neporaženi i umirovljeni UFC prvak, odavno je zacementirao status sportske ikone. No video koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama prikazuje ga u nešto drugačijem svjetlu, kao mentora, motivatora i velikog nogometnog nostalgičara čije su djetinjstvo obilježili hrvatski sportski velikani. U žustroj raspravi sa svojim rođakom, dagestanska legenda otkrila je tko su bili heroji koji su mu oblikovali snove dok je odrastao u zabačenom selu.

"Što će ti sicilijanske knjige u Dagestanu?"

Snimka je nastala tijekom priprema njegovog nasljednika i prijatelja, Islama Mahačeva, za borbu u kojoj je nedavno osvojio pojas u drugoj težinskoj kategoriji i ispisao povijest. U pauzi između treninga, Khabib je primijetio da njegov rođak i također UFC borac, Umar Nurmagomedov, čita knjige o sicilijanskoj mafiji. To je pokrenulo raspravu.

- Vratimo se na te besmislene knjige. Živiš u Dagestanu, što će ti sicilijanske knjige? Trebaju ti samo ako želiš postati mafijaš - oštar je bio Khabib, smatrajući to potpunim gubitkom vremena.

Umar se pokušao obraniti, tvrdeći da lik iz knjige nije bio mafijaš, već "vođa koji je štitio ljude", no Khabib nije odustajao. Kada je Mahačev stao na Umarovu stranu i upitao ga zašto on onda čita o "starim nogometašima", Khabib je iskoristio priliku za lekciju o pravim uzorima.

Svjetsko prvenstvo '98. i heroji jedne generacije

- Godine 1998. imao sam 10 godina i gledao sam Ronalda, Šukera, Lilliana Thurama, Djorkaeffa, Bierhoffa, Zidanea... Svi ovi igrači za koje ti ni ne znaš. Imao sam deset godina i živio sam u selu - započeo je Khabib priču, vraćajući se u vrijeme koje je definiralo moderni nogomet.

To ljeto u Francuskoj bilo je zaista posebno. Dok je Zinedine Zidane vodio domaćine do svjetskog trona s dva gola u finalu protiv Brazila, svijet je gledao i druge junake. Brazilac Ronaldo, unatoč kontroverznom finalu, proglašen je najboljim igračem turnira. Lilian Thuram, branič koji je u cijeloj karijeri za reprezentaciju zabio samo dva gola, zabio ih je upravo u polufinalu protiv Hrvatske i odveo Francusku u borbu za naslov.

A za dječaka iz Dagestana, jedno ime se posebno isticalo, Davor Šuker. Napadač "vatrenih" na tom je prvenstvu osvojio Zlatnu kopačku, završivši turnir kao najbolji strijelac sa šest golova i vodeći Hrvatsku do povijesne bronce.

Od sna o nogometu do MMA trona

Khabib je objasnio kako su ti nogometni idoli potaknuli njegove sportske snove u uvjetima koji su bili daleko od idealnih. Njegova priča zvuči gotovo nevjerojatno s obzirom na uspjeh koji je kasnije postigao.

- Imali smo uteg koji je napravljen od dvije cigle i dvije lopte kojima se igralo cijelo selo. Želio sam postati profesionalni nogometaš, sanjao sam o tome, ali nisam imao uvjeta. Slučajno se dogodilo to da smo imali trenera za borbu, za MMA, iako smo sanjali postati nogometaši.

Upravo je ta nemogućnost ostvarenja prvotnog sna preusmjerila njegovu nevjerojatnu energiju i disciplinu prema slobodnoj borbi. Kako je odrastao, nogometne uzore zamijenili su borilački.

- Pratili smo uspješne ljude, Cro Copa, Zidanea, Fjodora. To nas je tjeralo naprijed - istaknuo je.

Na kraju rasprave, vidno iziritiran što se sve snima, povikao je prema kameri: "Obriši ovo!", no poruka je ostala.